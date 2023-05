Quatro policiais são mortos no Ceará; suspeito também é policial

Quatro policiais civis foram mortos a tiros na madrugada deste domingo, 14, dentro da Delegacia Regional de Camocim. De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o suspeito também é um policial civil e foi preso. A delegacia está isolada. A Perícia está no local.

Foram mortos os escrivães Antonio Claudio dos Santos, Antonio Jose Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira e o inspetor Gabriel de Souza Ferreira.

"Neste momento de dor e tristeza, a Polícia Civil do Ceará reforça que todo o aparato da instituição encontra-se disponível para os familiares e amigos das quatro vítimas, que são homens honrados que tanto contribuíram no combate à criminalidade no Ceará", diz a Polícia Civil, em nota.

As informações são do jornal O Povo