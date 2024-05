Sistema prisional do Rio diz não ter condições de tratar Roberto Jeferson

Moraes determinou a prisão domiciliar de Jefferson em 2021 após ligar o político a uma organização criminosa que queria desestabilizar as instituições, dentro do inquérito das milícias digitais

A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap) informou que o sistema penitenciário do Estado não tem condições de receber e tratar Roberto Jefferson (sem partido), após o hospital particular Samaritano Botafogo, onde que o ex-deputado está, sugerir dar alta ao detento.