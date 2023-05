Salvador e RMS têm 73 vagas de emprego nesta quarta-feira (23)

As unidades do SineBahia em Salvador e Região Metropolitana (RMS) têm nesta quarta-feira (23) 73 vagas de emprego para todas as áreas e níveis de formação. Os interessados devem ir pessoalmente às unidades com os seguintes documentos: Carteira de Trabalho física ou Digital, RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Unidade de Salvador

ALINHADOR DE DIREÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário R$ 1.477,6400 + benefícios

01 VAGA

ASSISTENTE DE LOGISTICA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Obrigatório possuir experiência com suprimentos e compras, conhecimento com pacote Office

Salário R$ 2.756,00 + benefícios

02 VAGAS

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Obrigatório ter disponibilidade de horário, morar na região do STIEP, Pituba, Itaigara, Rio Vermelho, Pernambués, Graça, Ondina, Campo Grande, Centro, Imbui e adjacentes da Barra ou Costa Azul

Salário R$ 1.320,00 + benefícios

02 VAGAS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso NR-10 válido, noções de elétrica e eletrônica de voltagem e amperagem, ter disponibilidade para trabalhar aos domingos e feriados quando necessário

Salário R$ 1.528,00 + benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE MARCENEIRO

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento com corte e trabalho com tupia em Mdf.

Salário R$ 1.500,00 + benefícios

01 VAGA

AUXILIAR FISCAL

Ensino Superior Incompleto em Ciências Contábeis a parti do 4º período

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Obrigatório possuir experiência na área fiscal e conhecimento em pacote Office

Salário R$ 2.200,00 + benefícios

01 VAGA

CAPOTEIRO

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Obrigatório ter conhecimento de revestimento geral interno de veículos

02 VAGAS

CHURRASQUEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Obrigatório possuir experiência com trabalhos de cozinha, ter disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados

Salário R$ 1.400,00+ benefícios

01 VAGA

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em máquina industrial e máquina de transporte triplo, costura com material de couro

02 VAGAS

ESTOFADOR DE MÓVEIS

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Obrigatório ter conhecimento como estofador de banco automotivo e móveis como: sofá, cadeira, Puff e outros

02 VAGAS

FARMACÊUTICO CLÍNICO EM ONCOLOGIA

Ensino Superior Completo em Farmácia

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivencia em trabalho de garantia da qualidade e disponibilidade para

Trabalhar 20 horas semanais

Salário R$ 2.790,64 + benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Obrigatório possuir conhecimento em manutenção, reparo de motores a diesel incluindo girar pneus e troca de óleo; conhecimento na manutenção de caminhões grandes, sistemas de freio, transmissões e componentes eletrônicos exclusivos de veículos a diesel

Salário R$ 1.900,00 + benefícios

01 VAGA

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Salário R$ 1.480,00 + benefícios

10 VAGAS

MONTADOR DE ARTEFATOS DE COURO (EXCETO ROUPAS E CALÇADOS)

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Obrigatório possuir experiência com montagem de peças e bancos de couro automotivos

02 VAGAS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO)

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso técnico em refrigeração, Nr 10, Nr 35 atualizados, ter habilidade com Word, planilhas em Excel e disponibilidade para realizar viagens curtas quando necessário

Salário R$ 2.000,00+ benefícios

01 VAGA

Vagas na unidade do Shopping Barra

AUXILIAR DE LIMPEZA

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

Sem Experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

05 VAGAS

PORTEIRO

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

06 Meses De Experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

05 VAGAS

ENFERMEIRO

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Superior Completo

06 Meses De Experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

01 VAGA

AUXILIAR DE PESSOAL

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Superior Incompleto

Formação Superior Cursando Ou Completa Em Gestão De Rh ou Administração

06 Meses De Experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

06 Meses De Experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

01 VAGA



Vagas na unidade de Lauro de Freitas

OPERADOR COMERCIAL (PCD)

Exclusivo Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência de 06 meses

Responsável por garantir a arrumação das gôndolas, pilhas e pontos extras da loja, bem como garantir também a devolução dos produtos desistidos pelos clientes.

15 VAGAS

INSTALADOR DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO

Ensino Médio incompleto

Experiência de 06 meses

Salário: 1895,00

01 VAGA

AUXILIAR ELETRICISTA EM AUTOMÓVEIS

Ensino Médio incompleto

Experiência de 06 meses

Salário: 1462,00

01 VAGA

AJUDANTE DE OBRAS

Ensino Fundamental completo

Experiência de 06 meses

Salário: 1350,00

01 VAGA

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES

Ensino Médio completo

Experiência de 06 meses

Salário: 1800,00

CNH: B

01 VAGA

ANALISTA DE SISTEMA

Ensino superior completo

Experiência de 06 meses

Salário: 3391,41

CNH: A/B

01 VAGA

Vagas na unidade de Camaçari

BORRACHEIRO

Escolaridade não exigida

Experiência em CTPS 06 meses

01 VAGA

TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino médio completo

Experiência em CTPS 06 meses

CNH – B

Imprescindível: pacote Office intermediário, bombeiro civil, residir em Camaçari-BA e ter conhecimento em E-social

02 VAGAS

Vagas para unidade Simões Filho