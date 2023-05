SIMM Salvador tem vagas de emprego nesta quarta-feira (31) com salários de até R$ 1,8 mil

Os candidatos deverão acessar o site do SIMM para agendar o atendimento a partir das 17h30. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento) O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Ajudante de depósito

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores dos bairros: PIATÃ, BOCA DO RIO, COSTA AZUL, ARMAÇÃO, JARDIM DE ALAH, STIEP, IMBUÍ, PATAMARES E ITAPOAN.

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Auxiliar de limpeza pesada

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Eletricista de Máquinas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência com parte elétrica máquinas Escavadeira, Pá Carregadeira e escavadeira, Curso Eletrotécnica e NR 10

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Atendente de Cafeteria

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter experiência no prepero de café, sucos, sanduiches, tapioca, disponibilidade de horário

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Psicologo Educacional (VAGA DE ESTÁGIO E DO PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino superior incompleto em Psicologia (estar cursando a partir do 6º semestre manhã ou noite), sem experiência

Bolsa a combinar + transporte

1 Vaga

Analista de Marketing (VAGA DE ESTÁGIO)

Ensino superior incompleto em Publicidade (estar cursando a partir do 6º semestre manhã ou noite), sem experiência

Bolsa a combinar + transporte

1 Vaga

Auxiliar de Classe (VAGA DE ESTÁGIO E DO PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino superior incompleto em Pedagogia (estar cursando a partir do 6º semestre manhã ou noite), sem experiência

Bolsa a combinar + transporte

1 Vaga

Patisseiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de manutenção predial

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário R$1.320,00 + benefícios

1 Vaga

Barman

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade total de horário

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Auxiliar de Barman

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade total de horário a combinar

Salário + benefícios

3 Vagas

Auxiliar de mecânico de autos

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Chefe de Cozinha

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: ter perfil de liderança, experiência com fast food, produção de larga escala e disponibilidade em horário de shopping

Salário R$1.850,80 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de Cozinha

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: experiência com restaurante ou fast food e ter disponibilidade para trabalhar m horário de shopping

Salário R$1.322,00 + benefícios

3 Vagas

Professor de séries iniciais

Ensino superior completo - Pedagogia , 6 meses de experiência, ter fácil acesso a região da Fazenda Grande do Retiro.

Salário R$1.800,00 + benefícios

1 Vaga

Eletrotécnico

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento em sistema de alarme de incêndio, curso na área.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Instalador hidráulico

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter atuado em serviços de solda , instalação de bombas, tubulação, combate a incêndio.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Assistente de mídias sociais (estágio)

Ensino superior cursando Publicidade e Propaganda, Comunicação Social ou Administração a partir do 2º semestre, sem experiência, informática intermediária.

Bolsa: 700,00 + benefícios

1 Vaga

Bombeiro civil (vaga temporária 04 dias)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível curso atualizado e credenciamento no CBMBA, ter disponibilidade para trabalhar em Evento Junino.

Salário a combinar

20 Vagas

Salgadeiro ou Masseiro (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter fácil acesso a Lauro de Freitas e Vilas do Atlântico

Salário R$1.320,00 + benefícios

1 Vaga

Cortador e Riscador de roupa

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, desejável conhecimento na área hospitalar

Salário R$1.588,36 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de Limpeza Pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga