1º DE MAIO

Veja o que abre e fecha em Salvador no feriado do dia do trabalhador

Alguns serviços funcionarão com horário especial e outros estarão fechados

Da Redação

Publicado em 30 de abril de 2024 às 14:35

Salvador Norte Shopping Crédito: Divulgação

O feriado do dia do trabalhador é comemorado no dia 1º de maio, nesta quarta-feira. Com isso, alguns serviços em Salvador e Região Metropolitana vão funcionar em horários especiais e outros estarão fechados.

Confira as alterações no horário de funcionamento de alguns shoppings, supermercados e espaços de lazer em Salvador e região metropolitana. Para ajudar a se programar da melhor maneira, o CORREIO fez um levantamento de alguns horários em Salvador e Região Metropolitana (RMS). Confira a lista abaixo.

SHOPPINGS

Shopping da Bahia

Alimentação e restaurantes: 12h às 21h;

Lazer: 12h às 21h

Playland: 12h às 21h;

Cinemas: conforme programação no site;

Clivale: fechada;

Bodytech: 09h às 13h, com acesso exclusivo pela Estacionamento D5.

Salvador Shopping

Bompreço: 8h às 21h;

Alimentação, Lazer, farmácias, salões de beleza: 12h às 21h;

Cinemark e Espaço Gourmet: a partir das 12h;

Academia, bancos, clínicas, Correios, Lotéricas, SAC, demais lojas e quiosques: fechados.

Salvador Norte Shopping

Alimentação, Lazer, farmácias, salões de beleza: 12h às 21h;

Cinema: 13h às 22h;

Demais lojas e quiosques: fechados.

Shopping Barra

Lojas: fechadas;

Praça de Alimentação: das 12h às 20h;

Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma: a partir das 12h;

Cinema: conforme a programação no site.

Shopping Itaigara

Shopping fechado

Shopping Paseo

Lojas e Quiosques: fechados;

Youplay: fechado;

Restaurantes: a partir das 12h;

Cinema: conforme programação do site;

Academia Alpha Fitness: conforme programação no site.

Shopping Paralela

Lojas, âncoras, megalojas, supermercado, praça de alimentação e atrações de lazer: das 12h às 21h;

Demais lojas e quiosques, academia, bancos, clínicas, lotérica e Correios: fechados;

Cinema: horário de funcionamento conforme a programação disponível no site.

Shopping Center Lapa

Lojas e quiosques: fechados;

Cinema: das 12h às 19h;

Praça de Alimentação: das 11h às 19h.

Shopping Piedade

Shopping fechado, voltando a funcionar na quinta-feira (2), das 9h às 20h.

Boulevard Shopping Camaçari

Lojas: fechadas;

Lojas Americanas e Drogaria Rede Bem: das 13h às 21h;

Praça de alimentação e Magic Games: das 12h às 21h;

Dipuã: das 11h às 23h;

SmartFit: fechada;

Epic Arena: fechada;

Lotérica, SAC e Cartórios do 1º e 2º Ofício de Notas de Camaçari: fechados;

Cinemark: conforme a programação.

Parque Shopping Bahia

Lojas: fechadas;

Praça de Alimentação e as operações de lazer: das 12h às 21h;

Alameda Gourmet: das 12h às 22h;

Hiperideal: das 6h30 às 21h;

Cinema: conforme programação no site.

Shopping Vitória Boulevard

Lojas e Quiosques: fechados;

Mon Petit Pet Shop: fechado;

Lavanderia Lav Pop: fechado;

Alimentação: das 12h às 19h;

RedeMix: 06:30 às 20h;

Drogaria São Paulo: 07 às 22 h;

BTG Pactual Instituto Enso: fechado;

Academia Alpha: conforme a programação no site.

LOJAS, MERCADOS E SUPERMERCADOS

Ceasa

Das 5h às 17h

Mercado do Ogunjá

Das 6h às 14h

Mercado de Paripe

Das 6h às 14h

Mercado das Sete Portas

Das 6h às 13h

Mercado do Rio Vermelho

Facultativo para boxes e praça de alimentação

Ferreira Costa

As lojas localizadas na Avenida Paralela e no Vale dos Barris estarão fechadas.

Assaí Atacadista

Lojas de Salvador:

ASSAÍ CIDADE BAIXA

Das 7h às 22h

ASSAÍ GOLF CLUB

Das 7h às 22h

ASSAÍ PARIPE

Das 7h às 22h

ASSAÍ MUSSURUNGA

Das 7h às 22h

ASSAÍ BARRIS

Das 7h às 22h

ASSAÍ CABULA

Das 7h às 22h

ASSAÍ VASCO DA GAMA

Das 7h às 22h

ASSAÍ RÓTULA DO ABACAXI

Das 7h às 22h

ASSAÍ PARALELA

Das 7h às 22h

Lojas do Interior:

ASSAÍ LAURO DE FREITAS

Das 7h às 22h

ASSAÍ CAMAÇARI

Das 7h às 22h

ASSAÍ FEIRA DE SANTANA

FECHADA

ASSAÍ TOMBA

FECHADA

ASSAÍ PAULO AFONSO

Das 7h às 15h

ASSAÍ SERRINHA

Das 7h às 22h

ASSAÍ JUAZEIRO

Das 7h às 15h

ASSAÍ VITÓRIA DA CONQUISTA

Das 7h às 22h

ASSAÍ JEQUIÉ

Das 7h às 22h

ASSAÍ GUANAMBI

FECHADA

ASSAÍ ILHÉUS

FECHADA

ASSAÍ SENHOR DO BONFIM

Das 7h às 22h

ASSAÍ ITAPETINGA

Das 7h às 15h

ASSAÍ BARREIRAS

Das 7h às 22h

ASSAÍ TEIXEIRA DE FREITAS

FECHADA

BANCOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

O TRE-BA vai funcionar em regime de plantão no período que antecede o fechamento do cadastro eleitoral. O serviço ocorrerá nos dias 27/4 (sábado); 1º/5 (feriado); e 4 e 5/5 (sábado e domingo). O atendimento será oferecido das 8h às 14 horas.

SAC

Bancos

Agências bancárias fechadas. As compensações bancárias, incluindo a TED, também não serão efetivadas no período.

Correios

Agências dos Correios fechadas

INSS

Agências bancárias fechadas

TRANSPORTE PÚBLICO

CCR Metrô Bahia

Horário normal: das 5h à 0h.

Ferry-boat

Das 6h às 23h30.

EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Museu do Mar Aleixo Belov

Fechado.

Museu Cidade da Música

Funcionamento normal.

Casa do Carnaval

Funcionamento normal.

A Casa do Rio Vermelho

Funcionamento normal.

Casa das Histórias

Funcionamento normal.

Memorial 2 de Julho

Funcionamento normal.

Espaço Pierre Verger

Funcionamento normal.

Espaço Carybé de Artes

Funcionamento normal.

Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab)

Fechado.

Galeria Mercado

Funcionamento normal.

SAÚDE

Hemoba