SAÚDE

Vacinação de trabalhadores da indústria evita afastamentos e impacto nos custos

Em parceria com o SESI, empresas baianas reforçam a prevenção de doenças através da imunização de colaboradores



Estúdio Correio

Victor Lahiri

Publicado em 25 de março de 2024 às 06:00

SESI apoia a indústria na vacinação de seus colaboradores Crédito: Jefferson Peixoto/Coperphoto/Sistema FIEB

Com mais de três décadas de atuação na área da construção civil, o sócio da Pelir Engenharia, Rogelio Peleteiro, já sabe que a partir do mês de março, a mudança na temperatura, com o fim do verão, traz também impactos no quadro de operários dos projetos em andamento. “Tive que enfrentar por vários anos um índice grande de afastamento nos canteiros de obra pois era complicado mobilizar os funcionários a manterem os cuidados com a vacinação”, explica. “Essa situação acabava causando atrasos nos prazos e por consequência, grandes prejuízos na nossa produção”, diz.

Nos últimos anos, Rogelio conseguiu reverter esse problema com a ajuda do SESI através da campanha de vacinação na indústria, que realiza a imunização dos colaboradores diretamente na empresa ou em unidades especializadas. “É uma iniciativa muito importante, pois reduz o risco de contaminação na equipe e tem sido uma diferencial com excelentes resultados não só para nós como para diversas outras empresas”, afirma.

Instituída pelo SESI há mais de 15 anos, a campanha de vacinação oferece às empresas industriais de todo o estado um programa voltado para a prevenção da gripe no ambiente de trabalho. O serviço também atende os dependentes dos trabalhadores e é aberto a empresas de outros setores e qualquer pessoa interessada na prevenção. A campanha inclui imunizantes eficazes contra até quatro variantes da influenza.

Segundo a gerente de Promoção da Saúde do SESI Bahia, Luisa Lima, a campanha é mais uma parceria entre o SESI e a indústria no intuito de ofertar soluções e serviços que possam contribuir para ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis e colaborar também com a saúde e bem-estar dos trabalhadores e seus dependentes.

"É nesse contexto que a campanha de imunização contra a gripe está inserida e foi pensada para contemplar trabalhadores das empresas industriais e seus dependentes, em todo o estado da Bahia, com atendimento nas instalações da empresa e nas unidades operacionais do SESI" Luisa Lima, Gerente de Promoção da Saúde do SESI Bahia

No final de fevereiro, o Boletim InfoGripe da Fiocruz apontou para uma elevação do número de novos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em todo o país. Enquanto nos estados da região Centro-Sul, o aumento está associado à Covid-19, na Bahia, a elevação de casos está associada ao vírus Influenza A. “O maior volume de adesão das empresas ocorre a partir de agora, momento que antecede o período de chuvas e que há um aumento do número de casos de gripe e resfriado”, explica Luisa.

Praticidade

Parceira do SESI na campanha de vacinação há mais de nove anos, a Continental, fabricante de pneus e peças automotivas, também ressalta as vantagens da campanha. “É uma ação de grande importância. Para os funcionários pode ser a oportunidade de ter acesso a esta medida preventiva e sem custos, nas dependências da empresa”, destaca Charles Andrade, médico do trabalho da Continental. “Para a empresa a promoção de saúde com a vacina vem com menor absenteísmo e menor número de casos de complicações relacionados com a gripe. Redução de custos com tratamentos graves e sequelas”, completa.

Luisa Lima destaca que o SESI está à disposição das empresas e das pessoas interessadas em conhecer de perto o programa de vacinação contra a gripe. Ela lembra que o SESI atua na área de promoção da saúde com o objetivo de apoiar as empresas a elevarem sua produtividade, oferecendo os devidos cuidados preventivos a seus colaboradores e dependentes.