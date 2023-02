Supreme aposta em novas marcas e produtos para dobrar faturamento em 2023

Ancorada pela plataforma iFood, a Pizza Supreme encerrou 2022 com um faturamento de R$ 7 milhões nas quatro lojas instaladas na Bahia, responsáveis por 120 empregos. Para este ano, a empresa projeta novas operações e produtos para alcançar um faturamento de R$ 15 milhões – cerca de 115% de crescimento.

Quando o assunto é não ter medo de arriscar e empreender, o casal de empresários Jonatan Alencar (25) e Lara Vecchi (24) entendem bem. Desde os 16 anos, ele empreendeu em diferentes áreas, desde aulas de jiu jitsu, loja de açaí, food truck, barbearia, motorista por aplicativo e até um lava-jato. Mas, em janeiro de 2021, durante a pandemia de covid-19, surgiu a ideia da Pizza Supreme, que surgiu em uma garagem e hoje só tem dado motivos para comemorar.

Após dois anos de operação, mais de oito mil pedidos por mês e uma importante parceria com o iFood, Jonatan e Lara viram o negócio prosperar e a vida mudar completamente. Em 2022, as quatro lojas localizadas na Região Metropolitana de Salvador –Pituba, Paralela, Barra e Lauro de Freitas – tiveram um faturamento de R$ 7 milhões, além de registrar 120 empregos gerados.

“O iFood nos deu tração. Desde o segundo mês da operação do nosso negócio, nós decidimos que seria importante ter uma plataforma de delivery para nos ajudar a dar escala e visibilidade a nossa pizzaria. Fizemos o nosso cadastro na plataforma e uma executiva do iFood nos auxiliou em todo o processo e nos atendeu com a maior dedicação do mundo”, conta Jonatan. “Trabalhar com o iFood fez total diferença para o nosso negócio, a empresa disponibiliza diversas ferramentas que foram cruciais para estarmos onde estamos atualmente”, completa ele, que se intitula com um defensor da plataforma de delivery.

Para 2023, os planos para os negócios são ainda maiores. Serão lançadas novas marcas e, além da pizzaria, serão ofertadas comida japonesa, massas e hambúrguer, consolidando a Supreme como o maior hub de culinária da Bahia, com a expectativa de R $15 milhões de faturamento ao final do ano.

O crescimento da Pizza Supreme também acontecerá a nível territorial, passando a operar em Feira de Santana, na Bahia, e capitais do Nordeste como Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e Fortaleza. Essa expansão gera a expectativa de contratação de 60 novos profissionais, entre cozinheiros e entregadores.

O empresário atribui o sucesso à parceria com a plataforma iFood. “O gerente geral e os dois gerentes começaram como entregadores. Um deles começou rodando iFood, eu o convidei para trabalhar internamente e ele se tornou coordenador de frota, atendente e, agora, gerente. São três pessoas fantásticas que foram, sem sombra de dúvidas, nosso maior acerto”, conta.

Apoio

O iFood fez diversos movimentos estratégicos para proporcionar melhoria em todo seu ecossistema, composto por entregadores, estabelecimentos e clientes, durante o ano de 2022. Na frente de restaurantes, o principal investimento realizado foi baseado em três pilares: agenda de melhoria contínua, diálogo e transparência. As ações desenvolvidas ao longo do último ano tiveram como objetivo aprimorar a experiência dos mais de 300 mil estabelecimentos parceiros cadastrados na plataforma.

Em 2023, uma das principais apostas do iFood será continuar focando nas estratégias de melhoria contínua para os negócios dos parceiros. Um dos pontos mais importantes será o empoderamento promocional para restaurantes. O objetivo é que eles possam criar e desenvolver promoções que mais combinem com seus perfis: crescimento de faturamento ou rentabilidade.