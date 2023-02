Tio Paulinho: como professor de Educação Física virou ícone da criançada carnavalesca

Há 30 anos, o professor de Educação Física Paulo Augusto Vieira, mais conhecido como Tio Paulinho, criou o Bloco Happy destinado ao público infantil. E a data será comemorada no dia 18 de fevereiro, às 10h, quando vai desfilar no Circuito Dodô, fazendo o sentido contrário, saindo de Ondina para a Barra.

O tema escolhido foi “Sou Happy desde pequeno”. Afinal, durante essas três décadas, o bloco formou foliões que desfilaram com seus pais e hoje esses foliões mostram o Happy para seus filhos. Vale lembrar que, durante um tempo, Carla Perez desfilava com seu Algodão Doce e teve também um outro bloco chamado Baby léguas.

Este ano, o Bloco Happy promoverá um “Encontro de Tios”. A Banda Tio Elétrico e a cantora Mariana Silva são os convidados para comandar o desfile ao lado do anfitrião, de 54 anos. Aliás, Mariana Silva tem uma bela história com o bloco. Ela acompanhou o trio do lado de fora da corda quando tinha dez anos. Hoje, publicitária, também fez parte da formação da banda do bloco como backing vocal quando era puxado pela cantora Eliana.

Mãe de uma criança de 9 anos, Mariana sente ainda mais alegria por fazer parte do mais tradicional bloco infantil da Bahia. “A gente precisa passar esse legado carnavalesco adiante. O universo lúdico e cuidadoso do Happy ajuda a preservar um carnaval de qualidade na memória das crianças.”

Também é bom lembrar que já passaram pelo bloco Happy, além da apresentadora Eliana - que durante dez anos fez questão de prestigiar o amigo Tio Paulinho -, artistas hoje da axé music, a exemplo de Claudia Leite, Netinho, Tomate, É o Tchan, Gilmelândia, banda Rapazola, Bafafá e Pitbull, entre outros.

Mas afinal o que levou Tio Paulinho a investir num bloco destinado ao público infantil? Ele explica: “Sou professor de educação física por formação, mas sempre tive um amor pelo Carnaval e, no início, tinha um bloco chamado Acadêmicas, que era voltado para o público jovem e adulto. Já trabalhava como recreador infantil e como professor nas escolas. Foi quando decidi juntar o meu amor pelo Carnaval e pela recreação".

Tio Paulinho diz ainda que queria que as crianças também pudessem aproveitar a folia e que toda a família vivesse e aproveitasse o momento especial da folia.

Satisfeito com o resultado colhido nessas três décadas de folia, Tio Paulinho quer fazer uma festa à altura. “Como comemoração desses 30 anos de Bloco Happy, queremos relembrar um pouco da nossa história, então vamos ter o nosso repertório trazendo um pouco da nostalgia dos nossos antigos e novos foliões. A folia sempre será em família. E, é claro, que a nossa comemoração também vai ser coberta de confetes, recreações e muito amor”, adianta ele para o Baú do Marrom.

Tio Paulinho e Eliana ​(Foto: Divulgação)​​​​​​

Mas o que mais emociona Tio Paulinho é o fato de ele ter conseguido sobreviver durante esses anos com um trabalho no qual ele se dedica com afinco. Por isso, comemorar os 30 anos do Bloco Happy é como celebrar o aniversário de um filho. “Acho que nunca imaginei que o meu bloco, que começou como um sonho, hoje completaria 30 anos. E são 30 anos rodeados de amor, de folia, de sorrisos e momentos muito especiais. Hoje, pais que foram meus foliões levam seus filhos e eu sinto muito orgulho de ter feito e continuar fazendo parte dessa história tão linda que construímos e que consegue unir toda a família na folia”, fala ele, emocionado.

Assim como todos os atores envolvidos com o Carnaval, a expectativa de Tio também é muito grande após esse hiato sem poder desfilar por causa da pandemia da covid-19. “Foram dois anos muito difíceis, de incertezas, medos e poder voltar a ver meus foliões de abadá, boné e mochilinha, pulando e tomando banho de carro-pipa no circuito não tem preço. Então, minhas expectativas estão lá em cima, está tudo sendo pensado e planejado com muito amor e o que posso esperar é que esse amor irradie por todos os nossos foliões no nosso sábado de Carnaval”, pontuou.

Enquanto a gente conversava eu resolvi perguntar se Tio Paulinho existia só no Carnaval. E ele não hesitou em responder: “Quem me conhece sabe que sou Tio Paulinho 24 horas por dia, dentro e fora do macacão. Dediquei a minha vida ao público infantil e sou muito realizado com a minha escolha. Trabalhar com criança ensina muito para a gente, aprendizados sobre amor, sobre alegria, a nossa vida fica mais leve. E trago essa leveza mesmo fora do Carnaval. Faço shows, recreações, eventos públicos, privados, Tio Paulinho faz parte de mim em todos os 365 dias do ano".



Anote aí!

