Tiroteio assusta moradores no Calabar e Alto das Pombas

Um clima de insegurança tomou conta do bairro do Calabar, na madrugada desta quarta-feira (15). Um intenso tiroteio assustou moradores do bairro, que também faz fronteira com o bairro do Alto das Pombas.

Em nota, a Polícia Militar inofmrou que equipes da 41ª CIPM foram acionadas na noite de terça-feira (14) em razão de denúncia de disparos no Calabar. Ao chegarem, os pms realizaram incursões e rondas em toda a região, mas nada foi encontrado.

A comandante da Base Comunitária de Segurança do Calabar, capitã Aline Muniz, explicou, em entrevista à TV Bahia, que houve um confronto entre facções no bairro do Alto das Pombas, em um trecho que faz fronteira com o Calabar. O policiamento está reforçado no local.

"O policiamento vai ser mantido até garantir a segurança dos moradores e também dos foliões", disse. O Calabar é um dos bairros que margeia a Avenida Centenário, que dá acesso a um dos circuitos do Carnaval.