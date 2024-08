CRÍTICAS

'Acharam vermes em peixes', afirma nadador britânico sobre comida na Olimpíada de Paris

Peaty declarou que os refeitórios também têm pouquíssimas outras opções de proteína: "Não estão nos alimentando com o melhor"

Estadão

Publicado em 6 de agosto de 2024 às 16:20

Adam Peaty nadador Crédito: Divulgação/Paris-2024

Seis vezes medalhista olímpico, o nadador britânico Adam Peaty desabafou em uma entrevista e detonou as condições impostas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 na Vila Olímpica. O atleta afirmou que as condições de alimentação do refeitório estão longe das ideais e revelou que atletas chegaram a encontrar "minhocas" no peixes que foram servidos no local.

A utilização de peixe no cardápio do refeitório da Vila Olímpica foi uma estratégia adotada pela organização da Olimpíada como uma forma de diminuir o impacto ambiental causado pelo consumo de carne vermelha e tentar transformar o evento em um ambiente mais sustentável ecologicamente.

"Eu gosto dos meus peixes e as pessoas estão encontrando minhocas neles. Simplesmente não é bom o suficiente. Estamos olhando para o melhor dos melhores atletas do mundo e não estão nos alimentando com o melhor", disparou o atleta ao portal britânico iNews.

Peaty declarou que os refeitórios também apresentam pouquíssimas outras opções de proteína e que essa é a base de sua alimentação, além de reclamar das longas filas de espera para servir as refeições. O nadador também comparou Paris com a qualidade do serviço prestado nas edições de Tóquio, em 2021, e no Rio, 2016.

"Precisamos dar o melhor que pudermos. Em Tóquio a comida era incrível. O Rio foi incrível. Mas dessa vez? Não havia opções de proteína suficientes, longas filas, espera de 30 minutos para comida porque não há sistema de filas. A narrativa da sustentabilidade acabou de ser empurrada para os atletas. Eu quero carne, preciso de carne para atuar e é isso que eu como em casa, então por que eu deveria mudar?", completou.

Segundo informações divulgadas pelo próprio Comitê Olímpico Internacional (COI) e pela organização de Paris-2024, 60% de todas as refeições servidas são sem carne e um terço à base de vegetais. Do outro lado, o porta-voz de Paris-2024 garantiu que as reclamações e experiências relatadas pelos atletas são ouvidas e levadas a sério.