OLIMPÍADA

Não deu! Hugo Calderano perde disputa do bronze no tênis de mesa para francês

Felix Lebrun, de 17 anos, faz jogo tranquilo com apoio da torcida e fica com o bronze

Estadão

Publicado em 4 de agosto de 2024 às 09:17

Hugo Calderano Crédito: LUIZA MORAES/COB

Hugo Calderano deixou a medalha de bronze escapar e encerrou sua participação no tênis de mesa individual nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 neste domingo. O carioca número 6 do ranking mundial foi derrotado pelo francês Felix Lebrun, de 17 anos, por 4 sets a 0, com parciais de 11/6, 12/10, 11/7 e 11/6. O brasileiro era candidato a subir ao pódio na capital francesa. Apesar de ficar sem medalha, Calderano registrou a melhor campanha da história do Brasil numa Olimpíada.

Contando com forte apoio da torcida, o mesa-tenista da casa conseguiu fazer um primeiro set muito tranquilo e com grande apoio da torcida da Arena 4 Paris Sul. A partida começou com equilíbrio, mas Felix abriu vantagem de quatro pontos e conseguiu se beneficiar de erros de Hugo até fechar o set.

O segundo set teve melhora do brasileiro. Lebrun abriu novamente quatro pontos de vantagem, mas viu Calderano virar e chegar ao set point. Entretanto, o carioca perdeu a oportunidade de fechar o set, errou e foi derrotado novamente.

O francês abriu o terceiro set pontuando, mais uma vez em falha de Calderano. O francês conseguia acelerar o jogo, forçando erros do brasileiro. Hugo passou a frente e conseguiu vantagem, mas logo viu o adversário encostar no placar.

A pressão cresceu para Hugo. Felix aproveitou e conseguiu virar o set. O técnico Jean-René Mounie pediu tempo para tentar redefinir a estratégia com Calderano. Foi o set de maior equilíbrio entre os dois, mas o francês novamente abriu vantagem e fechou com um erro de saque do brasileiro.

Lebrun começou avassalador o último set. Ele forçou erros de Hugo e não demorou para crescer no placar. O adolescente de 17 anos demonstrou experiência em jogar nos erros de Calderano. Ele poderia ter vencido mais rápido, caso não cometesse falhas também. Elas pouco valeram, já que o atleta da casa conseguiu ficar com a medalha.

Calderano ainda volta a jogar em Paris na disputa por equipes. Junto de Vitor Ishy e Guilherme Teodoro, ele estreia na categoria nesta segunda-feira, contra o time de Portugal, às 10h (horário de Brasília).

CALDERANO FAZ MELHOR CAMPANHA DO BRASIL NO TÊNIS DE MESA

Apesar da derrota, Calderano consolidou seu nome na história da modalidade no Brasil. A disputa pelo terceiro lugar é o melhor resultado de um brasileiro na história do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos. A melhor campanha do País no tênis de mesa pertencia ao próprio Calderano, com as quartas de final em Tóquio, em 2021. Ao avançar à semifinal na capital francesa, ele havia se tornado o primeiro atleta de fora da Ásia ou da Europa a alcançar esta fase.