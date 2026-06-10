SOLIDARIEDADE

Jantar do Bem reúne 600 pessoas, show de Jorge Vercilo e chefs renomadas para ajudar hospital infantil

Evento beneficente arrecadou recursos para o Martagão Gesteira, referência em pediatria no Norte e Nordeste

Carol Neves

Publicado em 10 de junho de 2026 às 10:53

Jorge Vercilo fez show Crédito: Divulgação

A sétima edição do Jantar do Bem transformou a Pupileira em um grande encontro de solidariedade na noite desta terça-feira (9). Com apresentação acústica do cantor Jorge Vercilo, o evento reuniu cerca de 600 convidados e promoveu uma combinação de gastronomia, música e artes plásticas para arrecadar recursos destinados ao Hospital Martagão Gesteira, referência em atendimento pediátrico nas regiões Norte e Nordeste do país.

Toda a renda obtida será utilizada para ajudar no custeio da instituição, que recebe crianças e adolescentes de diversas cidades da Bahia e oferece atendimento em 27 especialidades médicas.

O jantar contou com um cardápio criado especialmente para a ocasião pelas chefs Angeluci Figueiredo, do restaurante Preta, Tereza Paim, do Casa de Tereza, Andréa Ribeiro, do Mistura Contorno, e Mell Cady, especialista em culinária vegana. A proposta gastronômica foi elaborada de forma colaborativa para a noite beneficente.

Evento solidário aconteceu em Salvador 1 de 4

Na programação musical, Jorge Vercilo apresentou um show em formato acústico com sucessos de sua trajetória, em uma performance marcada pelo clima intimista. O cantor destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo hospital. “Estou impressionado e impactado com a força do trabalho realizado no Martagão e doido para voltar com mais tempo para poder fazer parte dessa corrente de luz, força de vontade e acolhimento”, afirmou.

Além dele, o público acompanhou apresentações das Ganhadeiras de Itapuã e do Coral Vozes da Vida, grupo formado por ex-pacientes oncológicos atendidos pelo Martagão.

A arte também fez parte da experiência oferecida aos participantes. Cada convidado recebeu um prato exclusivo ilustrado com uma obra do artista plástico Bernardo Tochilovsky, transformando a lembrança do evento em uma peça artística e reforçando a proposta de unir diferentes manifestações culturais em favor da causa beneficente.

Para o presidente do conselho da Liga Álvaro Bahia, mantenedora do Martagão, Pedro Teles, o projeto consolidou sua importância ao longo dos anos. “Em sua sétima edição, o Jantar do Bem reafirmou seu papel como uma das principais ações beneficentes realizadas em prol do Martagão, mobilizando parceiros, patrocinadores e apoiadores para fortalecer o atendimento prestado pelo hospital a milhares de crianças e adolescentes baianos”, destacou.

A diretora executiva da Liga, Lareyne Almeida, ressaltou que o apoio da sociedade e da iniciativa privada é essencial para minimizar os impactos do subfinanciamento do Sistema Único de Saúde. Segundo ela, mais de 80 empresas participaram como apoiadoras desta edição do evento.