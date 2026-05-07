Mulher é presa em Ondina acusada de perseguir mãe adotiva da filha

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Carol Neves
Publicado em 7 de maio de 2026 às 12:47
Uma mulher de 44 anos foi presa na quarta-feira (6), no bairro de Ondina, em Salvador, durante uma operação integrada da Polícia Civil da Bahia. Ela é investigada por descumprimento de medida protetiva e por práticas de perseguição, intimidação e violência psicológica contra a própria filha e a mãe adotiva da criança.
De acordo com a investigação, já existiam registros de ocorrência envolvendo a suspeita. As apurações apontam que ela teria desrespeitado decisões judiciais em pelo menos três ocasiões diferentes.
Integrantes do Baralho do Crime na Bahia
Entre os episódios investigados estão o envio de mensagens com teor intimidatório e acusações direcionadas às vítimas. Um dos casos foi registrado por meio de boletim de ocorrência no Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) de Serrinha.
A Polícia Civil também identificou a criação e manutenção de um perfil em rede social que teria sido utilizado para a prática de violência psicológica digital.
A prisão foi realizada por equipes da 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho), em ação conjunta com o Núcleo de Inteligência da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha).
Após ser localizada, a investigada foi encaminhada para uma unidade policial, onde teve cumprido um mandado de prisão preventiva. Ela permanece custodiada e à disposição da Justiça.