Homem é preso ao tentar furtar material de delegacia em Salvador para vender em ferro-velho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 7 de maio de 2026 às 12:38
Um homem de 41 anos foi preso em flagrante na madrugada de terça-feira (6) após tentar furtar uma unidade policial no bairro da Baixa do Fiscal, em Salvador.
A prisão aconteceu durante diligências de patrulhamento patrimonial realizadas por policiais civis da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). Os agentes faziam a segurança da antiga sede da unidade quando perceberam ruídos vindos da lateral do imóvel.
No local, permanecem motocicletas apreendidas relacionadas a investigações policiais. Ao verificarem a situação, os policiais encontraram o suspeito tentando remover estruturas de alumínio de uma das janelas do prédio, depois de danificar parte da estrutura física do imóvel.
O homem foi levado para a sede da unidade especializada, onde acabou autuado em flagrante.
Durante o interrogatório, ele confessou que pretendia vender o material metálico em um ferro-velho localizado na região do Subúrbio Ferroviário. O suspeito segue custodiado e permanece à disposição da Justiça.