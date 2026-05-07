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Homem é preso ao tentar furtar material de delegacia em Salvador para vender em ferro-velho

Suspeito de 41 anos foi flagrado por policiais civis enquanto retirava peças de alumínio de imóvel

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de maio de 2026 às 12:38

Unidade da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) está desativada
Unidade da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) está desativada Crédito: Divulgação

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante na madrugada de terça-feira (6) após tentar furtar uma unidade policial no bairro da Baixa do Fiscal, em Salvador.

A prisão aconteceu durante diligências de patrulhamento patrimonial realizadas por policiais civis da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). Os agentes faziam a segurança da antiga sede da unidade quando perceberam ruídos vindos da lateral do imóvel.

No local, permanecem motocicletas apreendidas relacionadas a investigações policiais. Ao verificarem a situação, os policiais encontraram o suspeito tentando remover estruturas de alumínio de uma das janelas do prédio, depois de danificar parte da estrutura física do imóvel.

O homem foi levado para a sede da unidade especializada, onde acabou autuado em flagrante.

Durante o interrogatório, ele confessou que pretendia vender o material metálico em um ferro-velho localizado na região do Subúrbio Ferroviário. O suspeito segue custodiado e permanece à disposição da Justiça.

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