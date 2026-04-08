PARQUE DOS VENTOS

Pastor mirim Miguel Oliveira participa de evento solidário em Salvador

Evento no Parque dos Ventos convida população a doar 1 kg de ração para ajudar protetores animais

Carol Neves

Publicado em 8 de abril de 2026 às 11:03

Pastor mirim Miguel Oliveira Crédito: Divulgação

O pastor mirim Miguel Oliveira, que ganhou projeção após repercussão de vídeos de suas pregações nas redes sociai, participará de uma ação solidária voltada à causa animal em Salvador. O encontro está marcado para esta sexta-feira (10), às 16h, no Parque dos Ventos.

A mobilização tem como objetivo arrecadar ração para animais em situação de rua. A proposta é simples: cada participante é incentivado a doar 1 kg do alimento, que será destinado a protetores independentes e iniciativas de cuidado animal que atuam na capital baiana.

Segundo Miguel Oliveira, a intenção é estimular a participação da população em uma corrente de solidariedade com impacto direto no atendimento a animais vulneráveis. “Quero convidar cada pessoa a estar com a gente nesse momento. Vai ser um encontro de união, solidariedade e propósito, onde um gesto simples pode fazer uma grande diferença na vida de muitos animais”, afirmou.