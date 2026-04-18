Veja o que abre e fecha no comércio de Salvador e RMS no feriado de Tiradentes

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Elaine Sanoli
Publicado em 17 de abril de 2026 às 11:58
Por conta do feriado de Tiradentes, celebrado na próxima terça-feira (21), estabelecimentos públicos e comerciais da capital baiana e da Região Metropolitana de Salvador (RMS) terão horários de funcionamento modificados. Para ajudar os leitores a se programarem, o CORREIO fez um levantamento com os horários de funcionamento de shoppings, supermercados, feiras, transporte público, espaços de lazer e outros segmentos do comércio.
Confira a lista:
Lojas com funcionamento diferenciado, conforme acordos específicos, podem operar em horários próprios, respeitando o horário de fechamento do shopping.