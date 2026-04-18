HORÁRIOS ESPECIAIS

Veja o que abre e fecha no comércio de Salvador e RMS no feriado de Tiradentes

Estabelecimentos comerciais terão funcionamento especial na próxima terça-feira (21)

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de abril de 2026 às 11:58

Shopping Crédito: Divulgação

Por conta do feriado de Tiradentes, celebrado na próxima terça-feira (21), estabelecimentos públicos e comerciais da capital baiana e da Região Metropolitana de Salvador (RMS) terão horários de funcionamento modificados. Para ajudar os leitores a se programarem, o CORREIO fez um levantamento com os horários de funcionamento de shoppings, supermercados, feiras, transporte público, espaços de lazer e outros segmentos do comércio.

Confira a lista:

Shopping Bela Vista

- Lojas, quiosques e âncoras fechados;



- Praça de Alimentação e áreas de lazer: 12h às 20h

- SAC, Alpha Fitness, Cineflix e o Centro Médico Bela Vista: horários independentes, que podem ser consultados nos respectivos sites.

Shopping Paralela

- Farmácias, supermercado, academia e salão de beleza: 13h às 21h;

- Alimentação e lazer: 12h às 21h;



- Cinema: consultar programação com horários das sessões no site;



- Lojas que pertencem ao sindicato: fechadas.



Shopping Piedade

- Fechado.

Parque Shopping Bahia

- Âncoras e Alimentação: das 12h às 21h;



- Alameda Gourmet: das 12h às 22h;



- Demais lojas e quiosques: das 13h às 21h;



Lojas com funcionamento diferenciado, conforme acordos específicos, podem operar em horários próprios, respeitando o horário de fechamento do shopping.



Shopping Itaigara

- Fechado.

Shopping Paseo

- Lojas e Quiosques: fechado;

- Restaurantes: a partir das 12h.



Outlet Premium Salvador

- Lojas e praça de alimentação: das 9h às 21h.

Boulevard Shopping Camaçari

- Lojas, quiosques, cafés, sorveterias e espaços infantis: das 14h às 21h;

- Lojas âncoras: das 13h às 21h;

- Praça de alimentação e Magic Games: das 12h às 21h;

- Academia Smart Fit: das 8h às 17h;



- Epic Arena: das 6h às 21h;



- Cinemark: funcionamento conforme programação dos filmes;



- SAC e Coelba: funcionamento a confirmar;

- Cartórios, lotérica e clínicas médicas: fechados.

Shopping Center Lapa

- Americanas: das 11h às 17h;



- Lojas e quiosques: fechados; -Praça de Alimentação: das 11h às 19h;



- Cinema: programação disponível no site oficial. Estacionamento será gratuito durante todo o dia.



Shopping da Bahia

- Lojas: fechadas;



- Âncoras: fechadas;



- Praça de Alimentação: das 12h às 21h;



- Bancos e clínica: fechados;



- Lazer: das 12h às 21h;



- Bodytech: das 8h às 15h, com acesso exclusivo pela Estacionamento D5;



- Cinemas: Conforme programação no site;



- Planeta Criança: das 12h às 21h;



- Planeta Imaginário: das 12h às 21h;



- Vila Trampolim: das 12h às 21h.



Salvador Shopping

- RedeMix: das 11h às 21h;



- Alimentação, lazer e farmácias: das 12h às 21h;



- Demais lojas e quiosques: fechados.



Salvador Norte Shopping

- Mix Mateus: das 7h às 22h;



- Alimentação, lazer e farmácias: das 12h às 21h;



- Demais lojas e quiosques: fechados.



Alpha Fitness

- Unidades Pituba, Federação, Vila Laura, Costa Azul, Aquarius, Orlando Gomes, Vila 2 - Miragem, Vilas 3 - Prime Center: das 8h às 12h;

- Unidades Shopping Barra, Vitória Boulevard, Shopping Paseo Itaigara, Shopping Itaigara, Shopping Bela Vista, Shopping Paralela, Vilas 1 - Villa Verde, Outlet Premium: das 9h às 13h.

Smartfit

- Unidades Matatu, Shopping Piedade, Avenida Dom João VI, Brotas, Assaí Vasco da Gama, Graça, Itaigara, Cabula, Pernambués, Caminho das Árvores, Salvador Shopping, São Caetano, Pituba, Ribeira, Costa Azul, Stiep, Imbuí I, Atakarejo Lobato, Avenida Jorge Amado, Atakarejo Cajazeiras, Salvador Norte Shopping, Parque Shopping Bahia, Camaçari: das 8h às 14h;

- Federação, Curuzu, Saboeiro, Armação, Campinas de Pirajá, Sussuarana, Piatã, Atakarejo Simões Filho, Atakarejo Lauro De Freitas: das 8h às 17h.

Rede Mix

- Unidades Vitória, Alphaville, Chame Chame, Horto, Pituba (Rua Arthur Gomes), Amazonas (Rua Amazonas), Stella Maris, Vilas, Vila Laura, Rio Vermelho, Itaigara, Ondina e Imbuí: até 20h;



- Unidades Paripe, Itapuã, Sete Portas, Simões Filho, Lauro de Freitas e IAPI: até 13h;



- Unidade do Salvador Shopping: das 11h às 21h.

Hiperideal

- Unidades Amazonas (Rua Amazonas), Apipema, Canela, Horto, Pituba (Manoel Dias), Vila Laura, Corredor da Vitória, Alphaville, Caminho das Árvores, Cidade Jardim, Itaigara, Litoral Norte (Estrada do Coco), Orla (Av. Octávio Mangabeira), Orlando Gomes, Patamares e Pituba (Rua Ceará): das 6h30 às 20h;

- Unidades Armação, Barra, Guarajuba, Praia do Forte Stella Maris (Rua Missionário Otto Nelson): das 7h às 20h;

- Unidades Graça e Eco Stella (Rua Capitão Melo): das 7h às 18h;

- Unidade do Shopping Paralela: das 13h às 21h;

- Unidade do Parque Shopping Bahia: das 6h30 às 21h;



- Unidade da Lapa: fechada;



- Unidades Hiperideal em Casa - Costa Espanã, Hiperideal em Casa - Sauípe, Hiperideal em Casa - Hemisphere, Hiperideal em Casa - Iberostate: 24h;

- Unidade Padoca Ideal - Le Parc: das 6h às 19h.

Ceasa

- Funcionamento especial: das 5h às 13h.

Mercado Ogunjá

- Funcionamento especial: das 6h às 13h.

Mercado de Paripe

- Funcionamento especial: das 6h às 14h.

Mercado da Sete Portas

- Funcionamento especial: das 6h às 13h.

Mercado do Rio Vermelho