O que comer para dispensar os óculos, ter boa visão e manter os olhos saudáveis por mais tempo

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Agência Correio
Henrique Moraes
Publicado em 11 de maio de 2026 às 12:12
Além do uso de óculos e das consultas ao oftalmologista, a alimentação também tem papel fundamental na saúde e cuidado dos olhos. Algumas vitaminas são importantes e ajudam a proteger a visão, a combater o envelhecimento ocular e prevenir problemas que podem surgir ao longo da vida.
Entre as mais importantes estão as vitaminas A, B e E, consideradas grandes aliadas dos olhos. Elas ajudam desde a visão noturna até a proteção das células oculares contra o envelhecimento precoce e doenças degenerativas.
De acordo com dados fornecidos pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia, nos últimos 10 anos, cerca de 35% de adolescentes e crianças desenvolveram a miopia. Esse fato é resultado de horas na frente do celular, computador e televisão, enquanto o tempo de tela aumenta, os cuidados com a visão ficam em segundo plano.
Vitaminas A, B e E
A vitamina A é uma das mais conhecidas quando o assunto é visão. Ela participa da formação da rodopsina, uma proteína na retina que é responsável por permitir que os olhos enxerguem em ambientes escuros. O baixo consumo dessa vitamina pode resultar em olhos secos, dificuldade para enxergar à noite e até cegueira noturna.
Nutrientes ricos em vitamina A podem ser encontrados na cenoura, abóbora, batata-doce, manga, espinafre, gema de ovo e fígado. Muitos desses alimentos possuem betacaroteno, substância que o organismo transforma em vitamina A. Além de beneficiar os olhos, o nutriente também fortalece o sistema imunológico e ajuda na saúde da pele.
Já as vitaminas do complexo B têm um papel importante no funcionamento dos nervos ligados à visão. Algumas delas ajudam na circulação sanguínea e podem diminuir inflamações que nos olhos. Especialistas apontam que níveis baixos dessas vitaminas podem causar fadiga ocular e problemas de envelhecimento da retina.
Carnes, ovos, leite, cereais integrais, feijão e vegetais verde-escuros estão entre as principais fontes do complexo B. Apesar disso, é válido dar a atenção quando em dietas muito industrializadas e pobres em alimentos naturais, existe a dificuldade o consumo correto desses nutrientes.
Outra vitamina benéfica para os olhos é a E, conhecida pelo poder antioxidante. Ela ajuda a proteger as células dos olhos contra os radicais livres, moléculas associadas ao envelhecimento e ao desenvolvimento de doenças como catarata e degeneração macular.
A vitamina E normalmente é encontrada em castanhas, sementes, amendoim, abacate e óleos vegetais. Segundo especialistas, manter uma alimentação equilibrada com frutas, verduras e gorduras boas pode fazer diferença na saúde ocular ao longo dos anos.
Além disso, nenhuma vitamina faz milagre, elas ajudam mas não substituem os cuidados. Dormir bem, beber água, usar óculos e reduzir o excesso de telas são hábitos importantes para preservar a visão. Algumas vezes, consultas periódicas ao oftalmologista são indispensáveis para identificar problemas precocemente.