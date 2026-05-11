SAÚDE

O que comer para dispensar os óculos, ter boa visão e manter os olhos saudáveis por mais tempo

Nutrientes como vitaminas A, B e E ajudam a proteger os olhos e prevenir problemas visuais ao longo da vida



Agência Correio

Henrique Moraes

Publicado em 11 de maio de 2026 às 12:12

Vitaminas presentes em alimentos naturais ajudam a proteger a visão e manter os olhos saudáveis Crédito: Freepik

Além do uso de óculos e das consultas ao oftalmologista, a alimentação também tem papel fundamental na saúde e cuidado dos olhos. Algumas vitaminas são importantes e ajudam a proteger a visão, a combater o envelhecimento ocular e prevenir problemas que podem surgir ao longo da vida.

Entre as mais importantes estão as vitaminas A, B e E, consideradas grandes aliadas dos olhos. Elas ajudam desde a visão noturna até a proteção das células oculares contra o envelhecimento precoce e doenças degenerativas.

De acordo com dados fornecidos pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia, nos últimos 10 anos, cerca de 35% de adolescentes e crianças desenvolveram a miopia. Esse fato é resultado de horas na frente do celular, computador e televisão, enquanto o tempo de tela aumenta, os cuidados com a visão ficam em segundo plano.

Vitaminas A, B e E 1 de 3

Vitamina A

A vitamina A é uma das mais conhecidas quando o assunto é visão. Ela participa da formação da rodopsina, uma proteína na retina que é responsável por permitir que os olhos enxerguem em ambientes escuros. O baixo consumo dessa vitamina pode resultar em olhos secos, dificuldade para enxergar à noite e até cegueira noturna.

Nutrientes ricos em vitamina A podem ser encontrados na cenoura, abóbora, batata-doce, manga, espinafre, gema de ovo e fígado. Muitos desses alimentos possuem betacaroteno, substância que o organismo transforma em vitamina A. Além de beneficiar os olhos, o nutriente também fortalece o sistema imunológico e ajuda na saúde da pele.

Vitamina B

Já as vitaminas do complexo B têm um papel importante no funcionamento dos nervos ligados à visão. Algumas delas ajudam na circulação sanguínea e podem diminuir inflamações que nos olhos. Especialistas apontam que níveis baixos dessas vitaminas podem causar fadiga ocular e problemas de envelhecimento da retina.

Carnes, ovos, leite, cereais integrais, feijão e vegetais verde-escuros estão entre as principais fontes do complexo B. Apesar disso, é válido dar a atenção quando em dietas muito industrializadas e pobres em alimentos naturais, existe a dificuldade o consumo correto desses nutrientes.

Vitamina E

Outra vitamina benéfica para os olhos é a E, conhecida pelo poder antioxidante. Ela ajuda a proteger as células dos olhos contra os radicais livres, moléculas associadas ao envelhecimento e ao desenvolvimento de doenças como catarata e degeneração macular.

A vitamina E normalmente é encontrada em castanhas, sementes, amendoim, abacate e óleos vegetais. Segundo especialistas, manter uma alimentação equilibrada com frutas, verduras e gorduras boas pode fazer diferença na saúde ocular ao longo dos anos.