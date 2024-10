DIA DAS CRIANÇAS

Veja como escolher o brinquedo ideal para cada fase da criança

Opções educativas são importantes para ajudar no desenvolvimento dos pequenos

Em um cenário cada vez mais dominado por opções digitais, os brinquedos educativos continuam sendo fundamentais para o desenvolvimento infantil, especialmente em datas como o Dia das Crianças. “Com tantas opções digitais ao nosso redor, é fácil esquecer que os brinquedos são aliados poderosos no crescimento das crianças. Mas brincar vai além da diversão; as brincadeiras são ferramentas essenciais para o desenvolvimento físico, mental, social e emocional”, ressalta o Dr. André Ceballos, neurocirurgião especializado em desenvolvimento infantil.

Entre as opções sugeridas pelo Dr. André Ceballos, os conjuntos de encaixe são recomendados para crianças menores, ajudando no desenvolvimento das habilidades motoras. Já os jogos de estratégia são indicados para crianças mais velhas, favorecendo o raciocínio lógico e a resolução de problemas. Ele também alerta sobre a importância de escolher brinquedos adequados para cada faixa etária, garantindo que as atividades ofereçam os estímulos corretos para o crescimento saudável.