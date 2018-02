Baía de Todos os Santos recebe desafio de canoagem Salvador-Morro de São Paulo

Com percurso de 60 quilômetros, competição tem participantes de dez estados

Sede da Amazônia Azul, a Baía de Todos os Santos será o ponto de partida do II Desafio Yacht Salvador-Morro de São Paulo de canoa havaiana, que será realizado neste sábado (3), com a participação de mais de 200 atletas de todo o Brasil. A largada está prevista para ocorrer às 7h, no Yacht Clube da Bahia, na Barra. A rota até Morro de São Paulo, onde os competidores serão esperados na Terceira Praia, deve ser percorrida no tempo de seis horas e meia.



O Desafio, considerado a maior competição de longa distância sem revezamento do país, tem percurso de 60 quilômetros e conta com competidores de dez estados, além da anfitriã Bahia. Participarão nomes como Sebastián Cuattrin, Guto Campos e o paratleta Fernando Fernandes. Ao todo são quatro categorias: três de canoa havaiana (individual, dupla e seis pessoas) e surfski, modalidade individual, porém mais ágil.

(Foto: Nicole Saback/Divulgação)

"O evento contribui para a geração de fluxo turístico na Costa do Dendê. A rota seguida pelos competidores apresenta belezas naturais e, na chegada a Morro de São Paulo, eles também conhecerão aspectos culturais e atrativos históricos como a Fortaleza do Morro", destaca o subsecretário do Turismo do Estado Benedito Braga.

Potencial náutico

Na avaliação de Braga, a disputa dará ainda mais visibilidade ao potencial da Baía de Todos-os-Santos e do arquipélago de Tinharé - onde está localizada a ilha de Morro de São Paulo - para esportes náuticos.



Nicole Saback, que integra a comissão organizadora da prova, informou que os atletas permanecerão em Morro de São Paulo por alguns dias, com familiares e parceiros, ajudando a movimentar a economia da ilha pertencente ao município de Cairu durante a semana que antecede o Carnaval.

O potencial náutico da Baía de Todos os Santos, segunda maior do mundo em extensão, e que integra o seleto Clube das Baías Mais Belas do Mundo, tende a ser impulsionado a partir deste ano pelo Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), que conta com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) da ordem de US$ 84,7 milhões. Estrategicamente, o Prodetur estabelece a promoção do turismo náutico de forma integrada ao segmento cultural.