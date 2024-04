CRIME

Joalheria no Shopping Paralela tem funcionamento interrompido após assalto

A joalheria Vivara do Shopping Paralela, que foi alvo de um assalto na quarta-feira (24), permaneceu fechada na manhã desta quinta-feira (25) no estabelecimento. No local, funcionários, que organizavam a loja, optaram por não dar qualquer informação à reportagem sobre a ocorrência ou a data de reabertura. De acordo com a Polícia Civil, dois homens são suspeitos de praticar o crime, mas nenhum deles foi localizado até o momento.