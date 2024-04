VIOLÊNCIA

Joalheria é roubada dentro de shopping na Avenida Paralela

Uma joalheria foi assaltada dentro do Shopping Paralela, na noite dessa quarta-feira (24). Segundo a Polícia Civil, dois homens praticaram o crime.

Em nota, a assessoria do Shopping Paralela informou que acionou a polícia, que está investigando o caso. "Não houve vítimas e o centro de compras está à disposição para colaborar com as autoridades", diz o estabelecimento.