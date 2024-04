900 VAGAS

Salvador passa a ter 1° centro gratuito de treinamento em refrigeração

As primeiras turmas iniciarão no dia 6 de maio, com o curso de duração de 2 dias do equipamento Split. Para se matricular, basta acessar o site oficial da empresa japonesa. É necessário ter mais de 18 anos e, para matrícula em cursos específicos, ser alfabetizado e ter experiência com refrigeração.