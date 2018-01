Confira a programação completa do Fuzuê e do Furdunço 2018

Festas de pré-Carnaval ocorrem no próximo fim de semana entre Ondina e Barra

Na Bahia, tudo que passa de três anos já é considerado tradição. Um bom exemplo disso são o Fuzuê e o Furdunço, festas que ocorrem no próximo final de semana antecipando o Carnaval, literalmente.

E a programação oficial dos dois eventos, que vão reunir 72 atrações dispostas a animar a multidão que tomará conta do circuito Orlando Tapajós, na orla da Ondina e Barra, foi divulgada nesta terça-feira (30).

A brincadeira começa às 16h de sábado (3), com o Fuzuê e suas 31 atrações. Elas prometem transportar os foliões aos Carnavais antigos, com fantasias, marchinhas, bandas de sopro, percussão e batucada. A programação mais leve deve reunir principalmente famílias, com desfile começando no antigo Clube Espanhol, em Ondina, e terminando no Farol da Barra, fazendo o caminho contrário do Carnaval no circuito Dodô.

A Banda da Guarda Municipal, o animador Tio Paulinho e a Oficina de Frevos e Dobrados dão início ao Carnaval de 2018, no sábado. De acordo com a Empresa Salvador Turismo (Saltur), o intervalo entre as atrações será de 10 minutos.

Já o Furdunço invade a avenida Oceânica no domingo (4), também a partir das 16h, sendo que tem repeteco da festa na quinta-feira de Carnaval, dia 8.

No primeiro dia de Furdunço, a festa também terá o circuito reverso na Barra: começando em Ondina e indo em direção ao Farol. Já na outra quinta, a folia se dará em todo o Circuito Dodô, partindo da Barra para a Ondina. Estão previstas as apresentações de Jau, Armandinho, Dodô & Osmar, Alavontê, Duas Medidas e BaianaSystem - esta fechando o domingo, como principal atração.

“As festas Furdunço e Fuzuê permitem adiar a saída dos soteropolitanos da cidade para fugir do Carnaval e antecipa a chegada de turistas. As festas têm estimulado a participação das pessoas que gostam de uma folia com temperatura mais morna, possibilitando a participação de famílias e com uma pegada mais cultural”, explica o presidente da Saltur, Isaac Edington.

O presidente da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), Claudio Tinoco, espera superar as expectativas em 2017 e afirma que a administração municipal está preparada para oferecer as atrações e melhorar a infraestrutura e serviços para os foliões. “No último final de semana, vimos uma amostra da animação que as pessoas levarão para as ruas no pré-Carnaval, com os Palhaços do Rio Vermelho e a festa na Barra. Isso é consequência do bom ano que tivermos em 2017 e das boas expectativas para 2018”, afirma.

Vistoria

Os trios que cortarão o pré-Carnaval e os circuitos Dodô e Osmar já começaram a ser vistoriados pelo Departamento Estadual de Transito da Bahia (Detran-BA); Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura (Crea); Departamento de Polícia Técnica e Corpo de Bombeiros Militar. Foram 30 trios inspecionados por técnicos nesta segunda (29).

A vistoria inclui inspeção nos pneus e protetores de roda, na parte elétrica do veículo, nas dimensões (altura, largura, comprimento), equipamentos de prevenção e combate a incêndios, sistemas de freio, documentação do veículo e do condutor, estrutura do posto médico, além da mecânica do caminhão.

A fiscalização está sendo realizada na orla da Boca do Rio, onde aconteceu o Festival Virada Salvador, e irá até o dia 9 de fevereiro. De acordo com a assessoria do Detran, são mais de 250 trios que participarão do Carnaval neste ano. Todos eles devem passar pelo procedimento antes de irem às avenidas.

Rei Momo

O Carnaval iniciará oficialmente com a entrega da chave para o Rei Momo, na quarta-feira (7). Já a escolha do tradicional personagem do Carnaval ocorre nesta quarta (31). A eleição ocorrerá a partir das 18h, no Clube Fantoches da Euterpe, no Dois de Julho. Ao todo, 23 pessoas se inscreveram para o concurso entre os dias 27 e 29 de janeiro. O vencedor receberá um prêmio de R$ 10 mil.

O concurso é promovido pela Federação Baiana das Entidades Carnavalescas, com apoio do Conselho Municipal do Carnaval (Comcar), da Associação Baiana de Trios Independentes (ABTI) e da Prefeitura de Salvador, através da Empresa Salvador Turismo (Saltur).

Confira programação completa em ordem de saída do Fuzuê e dos dois dias de Furdunço:

