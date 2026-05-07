BOLADA!

Aposta de R$ 3,50 da Bahia leva quase R$ 500 mil em sorteio da Lotofácil

Bilhete baiano foi registrado na cidade de Porto Seguro

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de maio de 2026 às 23:01

Lotofácil Crédito: Adobe Stock

O concurso nº 3679 da Lotofácil foi sorteado na noite desta quinta-feira (7), no Espaço da Sorte. O prêmio de R$ 2 milhões saiu para três apostas de diferentes estados, sendo uma delas da Bahia.

O bilhete baiano foi registrado na cidade de Porto Seguro, no extremo sul do estado, na lotérica Porto Brasil. A aposta é simples, com 15 números marcados, e teve custo mínimo de R$ 3,50.

Lotofácil 3679 1 de 2

O segundo vencedor é de Fortaleza (CE). O apostador também marcou 15 números em uma aposta simples, pagando o valor mínimo do jogo. O bilhete foi registrado na lotérica Flash Loterias.

A terceira fatia do prêmio principal saiu para a cidade de Lagoa Dourada (MG). A aposta simples foi feita na lotérica Boa Sorte. Cada um dos vencedores recebeu R$ 487.135,89.

Além dos ganhadores principais, 368 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 1.189,53 cada. Outras 11.320 apostas faturaram R$ 35 com 13 acertos.

Com 12 números acertados, 121.722 apostadores ganharam R$ 14, enquanto 577.495 pessoas levaram R$ 7 ao acertar 11 números.

Lotofácil: como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. "Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.