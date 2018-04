Morta ao ser sugada por janela de avião era executiva de 43 anos

Janela quebrou após explosão que destruiu parte da turbina

A relações públicas Jennifer Riordan morreu nesta terça-feira (17) em um acidente com um avião nos EUA. Ela tinha 43 anos e deixa dois filhos. Segundo a CNN, Jennifer foi parcialmente sugada para fora da aeronave depois que uma janela próxima a onde ela estava se quebrou. A explosão de um motor do avião causou danos à fuselagem e os destroços atingiram a janela. Não houva outros mortos ou feridos. O avião da Southwest Airlines fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional da Filadélfia.

O voo decolou do aeroporto LaGuardia, em Nova York, e depois que teve problema no motor foi desviado para a Filadélfia, por volta das 11h20 (local). O passageiro Marty Martinez contou que a mulher teve braços e parte do corpo puxados na direção da janela. "Ela não ficou para fora da janela. As pessoas do banco de trás a seguraram, tentando mantê-la no lugar", relagou. Algumas pessoas ainda tentaram fechar o buraco. "Elas estavam usando coletes salva-vidas, e as coisas estavam simplesmente sendo sugadas para fora".

Colegas de Riordan contaram que ela teve uma vida dedicada à filantropia. Atualmente ela era vice-presidente de relações com a comunidade da Wells Fargo, empresa que presta serviços financeiros, e morava em Albuquerque, no Novo México. Ela supervisionava o trabalho voluntário de mais de mil funcionários e, segundo a empresa, era "amada e respeitada" por todos.

Em fevereiro, outro avião da Southwest teve problemas com um dos motores e pegou fogo durante o voo. Na ocasião, o avião voltou para o aeroporto em Salt Lake City pouco depois de decolar.