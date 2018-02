Orlando Tapajós receberá homenagem neste sábado (10) no Campo Grande

Construtor de trios estava passando por dificuldades

Acontecerá neste sábado (10) um momento que promete ser um dos mais marcantes do Carnaval 2018. O construtor de trios Orlando Tapajós será homenageado pela Associação Baiana de Trios Independentes (ABTI). De acordo com o presidente da entidade, Paulo Leal, a honraria vai acontecer durante o desfile do bloco Me Deixa À Vontade, que desfila no sábado às 18h, no circuito do Campo Grande (Osmar).

“Nós vamos fazer uma homenagem a ele e ao bloco também, porque eles têm um trabalho com deficientes. O trio de Armandinho, Dodô e Osmar se prontificou a puxar o bloco e a homenagear Orlando Tapajós”, explicou Leal, que também é coordenador do Carnaval 2018, ao CORREIO. Seu Orlando estará presente no bloco e acompanhará o desfile em cima do trio.

Pensão

Em janeiro, o CORREIO contou a história de Seu Orlando Tapajós, que estava vivendo em uma quitinete alugada no Imbuí, com uma pensão de pouco mais de R$ 900.

No domingo (4), a ABTI anunciou que vai pagar uma pensão mensal a Tapajós, no valor de R$ 6 mil, pelo resto da vida do construtor de trios. A instituição se sensibilizou com a história do artista depois da reportagem do CORREIO.