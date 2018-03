Queda de avião no Irã mata oito amigas após despedida de solteira

Filha de empresário turco e sete amigas voltavam de festa em Dubai

A queda de um jato particular turco matou 11 pessoas neste domingo (11), no Irã, incluindo uma noiva e sete amigas que tinham participado de uma despedida de solteira. O avião seguia de Sharjah, nos Emirados Árabes, para Istambul, na Turquia. Todos que estavam à bordo morreram.

Segundo a agência de notícias oficial do Irã, a Irna, um pouco antes do jato sumir dos radares o piloto pediu autorização para voar em uma altitude mais baixa.

(Foto: Reprodução)

O avião é de uma companhia do empresário Huseyin Basaran. Estavam nele oito passageiras e três tripulantes, segundo o ministério de Transportes da Turquia. O jornal "Hürriyet" diz que as passageiras eram a filha do empresário, Mina Basaran, 28, e sete amigas, todas voltando da despedida de solteira de Mina.

No Instagram, a última foto de Mina mostra justamente as oito amigas com roupões de um hotel de luxo de Dubai, óculos escuros e, na legenda, a hashtag #minasbachelorette (despedida de solteira de Mina). O empresário, que tem negócios nos setores energético, de construção e turístico, não foi localizado pela imprensa.

O avião bateu em uma montanha perto de Shahr-e Kord e pegou fogo. O local fica a 370 km de Teerã. Moradores locais foram até o ponto em que os restos do avião caíram. Eles encontraram corpos e nenhum sobrevivente. Pelas condições das vítimas, elas devem ser identificadas oficialmente apenas com exame de DNA.