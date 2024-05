"THERMONATOR"

Empresa americana viraliza ao lançar cão robô lança-chamas por R$ 48 mil

Cão robô pode ser usado no combate de incêndios e remoção de neve e gelo

Um cachorro robô lança-chamas controverso tem chamado atenção nas redes sociais devido à longa rajada de fogo que o equipamento é capaz de lançar. O robô é um produto da empresa americana Throwflame e pode ser adquirido por US$ 9.420, aproximadamente R$ 48 mil.

De acordo com a Throwflame, o cão robô “Thermonator” é um produto com quatro patas equipado com um lança-chamas nas costas. O robô tem 30 centímetros de comprimento e o lança-chamas que opera tem gasolina como combustível.