Reclamações contra serviços de telecomunicações caem quase 13%

A maior queda registrada foi nas queixas contra empresas de telefonia fixa

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) registrou em 2017 uma redução de 12,9% no número de reclamações contra as prestadoras de serviços de telecomunicações. Os dados, divulgados ontem pela Anatel, mostram que durante todo o ano foram registradas 3.405.697 reclamações, 506.161 a menos do que as registradas em 2016.

Os serviços de banda larga fixa, de telefonia fixa, de telefonia móvel nas modalidades pré-paga e pós-paga, e o de TV por assinatura, que juntos totalizam 327.267.253 contratos ativos, registraram redução nas reclamações no ano de 2017. A maior queda registrada foi nas queixas contra empresas de telefonia fixa, que registrou uma redução de 19,4%.