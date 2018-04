Rompimento de adutora bloqueia trânsito no acesso da Vasco aos Barris

Veículos que estejam na Av. Vasco da Gama sentido Barris devem seguir sentido Bonocô

Um vazamento de água oriundo de uma adutora da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) provoca congestionamento na manhã desta quinta-feira (12) na região do Dique do Tororó, em Salvador. Em função do alagamento, a Transalvador informa que foi necessário realizar bloqueio no acesso da Av. Vasco da Gama à Rótula dos Barris, sob o Viaduto Rômulo Almeida.

Veículos que estejam na Av. Vasco da Gama sentido Barris devem seguir sentido Bonocô, margeando o Dique do Tororó, e retornar nas proximidades do restaurante A Porteira.

(Tailane Muniz/CORREIO) (Tailane Muniz/CORREIO) (Tailane Muniz/CORREIO) (Tailane Muniz/CORREIO)

Conforme técnicos da Embasa presentes no local, o rompimento ocorreu por volta de 6h30. "Uma equipe está a caminho e o procedimento é fazer o estudo da área para tentar dimensionar a profundidade. Vamos precisar cavar para resolver o problema", afirmou um dos técnicos.



A Avenida deve continuar interditada, segundo a Transalvador, até que o problema seja totalmente resolvido. Ao CORREIO, técnicos da Embasa disseram que rompimentos de adutoras são acidentes que "não podem ser evitados".

Mesmo com a enorme poça d'água, muitos se arriscam passando no local. É o caso do pintor José Amenábio dos Santos, 50 anos, que mora e trabalha na região. Todos os dias ele passa pelo local de bicicleta e hoje não foi diferente. "Infelizmente a gente tem que passar assim mesmo. Eu acho que daqui a pouco vai faltar é água. Pobre vive assim mesmo", disse, após atravessar a poça.

A caminho do trabalho, as amigas Estécia Silva, 70, e Paula Silva, 48, ambas diaristas, precisaram parar para calçar os pés. "O jeito foi meter o pé. Mas sem o sapato, pré a não dar chulé", disse Paula. "Um absurdo a gente passar por isso. Quero só ver quem vai pagar essa conta", completou a amiga.

O transtorno foi o mesmo para o estudante Jadson Santos, 14. O garoto também optou por tirar os sapatos e encarar a água. "Tá tudo bem, mas, poxa, eu vou acabar me atrasando agora", lamentou o estudante, a caminho da escola.

Os representantes da Embasa presentes no local não souberam informar o tempo que o serviço pode levar até ser concluído.

A Embasa foi procurada, mas ainda não se posicionou sobre o assunto.