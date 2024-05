ANIMAL RESGATADO

Guarda Municipal resgata cobra sucuri na praia do Jardim de Alah

O animal, que mede mais de 1,5 m, foi encaminhado pelo Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa) para o Centro de Triagem para Animais Silvestres do Inema.

Antes da cobra ser resgatada, agentes que atuam na base da Área S2, situada na Arena Aquática, estiveram na Pituba para fazer o resgate de um jacaré da espécie anão. O animal será entregue a uma unidade do Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa), para que faça o encaminhamento do animal para o Centro de Triagem para Animais Silvestres do Inema.