RESGATE

Égua que caiu em bueiro é resgatada por bombeiros após mais de 5h de trabalho

O animal caiu num bueiro no bairro do Candeal, na capital baiana

Depois de 5h30 de atuação, bombeiros militares do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), em Salvador, conseguiram, no início da tarde desta segunda-feira (29), resgatar uma égua que caiu num bueiro no bairro do Candeal, na capital baiana. Os bombeiros conseguiram estabilizar o equino e, em seguida, realizaram o içamento do animal utilizando um tripé.