BAHIA

Homem é preso por estuprar, agredir e manter mulher em cárcere privado em Xique-Xique

A denúncia foi feita por familiares da jovem, de 27 anos

Um homem de 24 anos foi preso na sexta-feira (25) acusado de sequestrar, estuprar e manter uma jovem em cárcere privado em Xique-Xique, no Norte da Bahia. A denúncia foi feita por familiares da jovem, de 27 anos, que era companheira do acusado. >

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, agentes da Polícia Civil foram informados que o suspeito estava com a jovem em um posto de saúde do município. Ela ainda tentou pedir socorro a uma enfermeira da unidade.>