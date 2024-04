MAUS TRATOS

Cães são resgatados após dois dias abandonados em carro na Sete Portas

Os animais foram salvos por uma guarnição do Corpo de Bombeiros

Dois cachorros que estavam abandonados dentro de um veículo, na região da Sete Portas, foram resgatados nesta sexta-feira (12) por uma guarnição do Corpo de Bombeiros. Segundo populares, os animais foram deixados no local na quarta-feira (10).

Após o resgate, os cães, que estavam aparentemente debilitados, foram levados para atendimento especializado no Hospital Veterinário Municipal de Salvador.

“Na terça de noite foi colocado no nosso grupo de bombeiros a existência desses cachorros naquele local. Hoje pela manhã o colega sinalizou que os animais continuavam lá. Fui até o local logo cedo e confirmei a situação, segui para o quartel da Barroquinha, queria saber se alguém tinha denunciado a situação e como sou do setor administrativo queria saber o trâmite para realizar o resgate”, explicou o soldado BM Leandro Max.

Ao chegarem no local, os bombeiros abriram o veículo e retiraram os animais de forma segura. A proprietária do carro chegou ao local em seguida e explicou que os animais estavam na rua, no bairro de Valéria quando ela os pegou.