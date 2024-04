MALDADE

Cachorro é jogado de viaduto de 15 metros de altura na Baixa de Quintas

De acordo com Alisson Gomes, líder comunitário responsável pelo resgate do animal, o local é conehcido pela prática de abandono de animais. "Essa nossa luta é antiga, esse não é o primeiro caso", contou. "É preciso acabar com esse crime ambiental que vem acontecendo na Baixa de Quintas há anos, é preciso que se instale câmeras e gradios", argumentou em entrevista. ALisson estava ficalizando uma obra no loca, por volta das 9h quando o pobre animal foi arremessado. Ele informou que durante o ano de 2023, em seis diferentes momentos foram registrados casos similares de abandono de animais no local.