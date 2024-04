SOBREVIVENTE

Cachorro é resgatado sob escombros de prédio que desabou em São Caetano

Após 30 horas do desabamento, um cachorro que estava sob os escombros do prédio que desabou no bairro de São Caetano, em Salvador, foi resgatado na tarde de quarta-feira (10). Por volta das 10h da manhã de terça-feira (9), parte da estrutura de quatro pavimentos, localizada na Rua Engenheiro Austricliano, desabou por conta das fortes chuvas que atingem Salvador.