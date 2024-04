EFEITOS DA CHUVA

Parte de prédio desaba em São Caetano e assusta moradores

A área foi isolada e os moradores do entorno precisaram deixar suas casas

Moradores de um prédio ainda em construção, no bairro de São Caetano, viveram momentos de terror, na manhã desta terça-feira (9). Por volta das 10h, parte da estrutura de quatro pavimento, localizada na Rua Engenheiro Austricliano, desabou por conta das fortes chuvas que atingem a nossa cidade.

Felizmente, ninguém ficou ferido. No entanto, os moradores precisaram ser resgatados por equipes do Corpo de Bombeiros. "Inicialmente, achávamos que eles [os moradores] não teriam como sair. Mas vimos que seria possível a retirada pelo outro lado da estrutura. Aí foi feito o resgate com segurança", disse o tenente Rodolfo Barreto.