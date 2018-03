A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2024 desta quarta-feira da Mega-Sena. O próximo sorteio, no dia 24, vai sortear um prêmio de R$ 25 milhões.

Veja as dezenas sorteadas: 16-20-23-29-35-47

O sorteio foi realizado na cidade de Campo Limpo Paulista, em São Paulo.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das 13 mil casas lotéricas do país.