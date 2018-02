Venda de ingressos para o Ba-Vi já começa nesta sexta-feira (9)

Clássico será realizado no dia 18, no Barradão, e terá presença das duas torcidas

O Vitória iniciará, nesta sexta-feira (9), a venda de ingressos para o Ba-Vi que será realizado dia 18, às 16h, no Barradão, pela sexta rodada do Campeonato Baiano. Inicialmente, a comercialização será feita apenas pela internet, através do site Futebol Card, a partir das 12h. E somente bilhetes de inteira, cujo preço é R$ 40 (arquibancada mandante ou visitante) ou R$ 60 (cadeira). A venda através da internet vai até a véspera da partida.

O clássico terá novamente a presença das duas torcidas, sendo 90% do espaço destinado aos rubro-negros, mandantes do primeiro Ba-Vi do ano. Os tricolores terão direito a 10%, equivalente a 3.200 ingressos.

A venda presencial terá início após o Carnaval, exatamente ao meio-dia da Quarta-feira de Cinzas (14), quando o Vitória fará uma promoção exclusiva para sua torcida: arquibancada a preço único de R$ 10, das 12h às 18h, no Barradão. Nesse dia não haverá comercialização em nenhum outro local.

Serão 3.200 entradas no lote promocional, conforme o clube havia anunciado em janeiro, quando ainda estava prevista a manutenção da torcida única. A diferença é que, com o fim da recomendação do Ministério Público e a liberação das duas torcidas, os bilhetes promocionais não serão utilizados no setor de visitante, e sim no do mandante.

Os demais pontos de venda física abrirão a partir de quinta-feira (15), com valores de inteira e meia-entrada. Os locais são o Barradão e as lojas licenciadas nos shoppings Capemi, Lapa e Paralela, além do(s) que o Bahia escolher para vender a sua cota. O tricolor ainda não divulgou a logística.

Onde e quando comprar:

Sexta-feira (9), a partir das 12h, até sábado (17): site futebolcard.com.br - só ingresso de inteira.

Quarta-feira (14): Barradão (12 às 18h) – venda promocional a R$ 10.

Quinta-feira (15): Barradão (9h às 19h15) e shoppings Capemi (9h30 às 18h30), Lapa (12h às 20h) e Paralela (12h às 20h).

Sexta-feira (16): Barradão (9h às 18h) e shoppings Capemi (9h30 às 18h30), Lapa (12h às 20h) e Paralela (12h às 20h).

Sábado (17): Barradão (9h às 17h) e shoppings Capemi (9h às 16h), Lapa (11h às 19h) e Paralela (12h às 20h).

Domingo (18): Barradão (9h às 17h).

Preço:

Valor promocional: R$ 10 (arquibancada / valor exclusivo da torcida do Vitória).

Arquibancada: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia).

Cadeira, exclusivo para torcedor do Vitória: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia).

Visitante: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia).