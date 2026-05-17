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Enquanto a camisa oficial da Seleção custa até R$ 749, réplica “tailandesa” vira saída para torcer sem falir

Tecidos de alta performance, contratos milionários e o peso simbólico da amarelinha ajudam a inflar o preço

  • Foto do(a) author(a) Moyses Suzart

  • Moyses Suzart

Publicado em 17 de maio de 2026 às 07:12

Camisa genérica da seleção
Camisa genérica da seleção Crédito: Moysés Suzart

Já podemos sentir que o cheirinho da Copa do Mundo está chegando e não são apenas as figurinhas do Mundial que invadem o orçamento do brasileiro, sem dó, nem piedade. Além de completar o álbum, quem não quer vestir a camisa canarinha para torcer pela Seleção Brasileira, de preferência com o uniforme oficial? O problema que a camisa amarelinha, a que os atletas vão vestir a partir de junho, é o olho da cara: sua versão varia entre R$ 449 e R$ 749. Como o povo não desiste nunca, muitos estão apelando para os padrões, digamos, genéricos, que imitam a oficial, algumas quase imperceptíveis. Os preços, apesar de piratas, são mais convidativos.

Circulamos no Comércio, Avenida 7 e Relógio de São Pedro, em Salvador, além do tradicional Feiraguay, em Feira de Santana. Até as réplicas possuem níveis distintos, o que contribui diretamente com seus valores. Quanto mais se aproximar da original, mais caro é. Em Salvador, o uniforme amarelo da seleção mais fiel ao vendido em lojas oficiais, conhecida como versão tailandesa, custa entre R$ 90 e R$ 200, podendo ter desconto no pix. E quem não pesquisa, pode pegar a mesma camisa, mas com o dobro do preço. Na Avenida 7, encontramos o modelo por R$ 95, com cinco reais de desconto se for à vista. Alguns metros depois, próximo ao Center Lapa, foi R$ 200, podendo chegar a R$ 180.

“Estas versões até quem conhece de camisa tem dificuldade de diferenciar o que é original da tailandesa. O termo é este porque chegam da Tailândia, onde inclusive é produzida a original também. Então alguns funcionários produzem esta versão alternativa e revendem para o comércio informal”, disse um comerciante de Feira de Santana, que pediu o anonimato. No Feiraguay, a camisa mais fiel ao original custa R$ 150, o mesmo valor proposto na Rua dos Esportes, no Comércio.

Com frisado, existem versões que imitam a original, mas não segue a mesma fidelidade da tailandesa. é perceptível que se trata de uma genérica. Estas variam entre R$ 40 e R$ 60, a depender do tecido. Em Feira de Santana, estas são as que mais saem. “Estas menos trabalhadas, faço por 40 e estou vendendo umas 10, todo dia. Quando se aproximar da Copa, triplica. Já a tailandesa, eu vendo no máximo duas por dia, pois, apesar de ser mais em conta que a original, não deixa de ser mais caro”, conta Simone Sampaio, vendedora no Feiraguay. Ela também vende versões retrôs bem fiés, ou quase isso. O uniforme do Brasil na Copa de 1998 está à venda, por R$ 90, mas atrás está escrito Ronaldinho, que não estava naquela Copa. “Eita, é? Nem sabia disso. Mas tem a do Ronaldo Fenômeno, quer?”, completa.

Camisa genérica da seleção

Camisa genérica da seleção por Moysés Suzart
Camisa genérica da seleção por Moysés Suzart
Camisa genérica da seleção por Moysés Suzart
Camisa genérica da seleção por Moysés Suzart
Camisa genérica da seleção por Moysés Suzart
Camisa genérica da seleção por Moysés Suzart
Camisa genérica da seleção por Moysés Suzart
Camisa genérica da seleção por Moysés Suzart
Camisa genérica da seleção por Moysés Suzart
Camisa genérica da seleção por Moysés Suzart
Camisa genérica da seleção por Moysés Suzart
Camisa genérica da seleção por Moysés Suzart
Camisa genérica da seleção por Moysés Suzart
Camisa genérica da seleção por Moysés Suzart
Camisa genérica da seleção por Moysés Suzart
Camisa genérica da seleção por Moysés Suzart
Camisa genérica da seleção por Moysés Suzart
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Camisa genérica da seleção por Moysés Suzart
Camisa genérica da seleção por Moysés Suzart
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Camisa genérica da seleção por Moysés Suzart

Caríssimo? - Por incrível que pareça, alguns economistas apontam que a atual camisa original da Seleção, que custa R$ 449, é uma das mais baratas da história, se comparada ao salário mínimo e poder de compra do brasileiro. Por exemplo, a camisa da Copa do Mundo de 1998 custava 68,4% do salário mínimo, contra 27,7% do padrão atual. Mas a matemática também pode ser mentira, a depender do ponto de vista. Em 1998, o salário mínimo era R$ 130 e a camisa custava R$ 89. Mais barato que a genérica atual.

“Estou comprando esta que lembra, mas custa R$ 40. Dá para comprar para meu marido, meu filho e para mim e ainda sobre dinheiro para o churrasco no dia do jogo. Camisa original eu compro do meu Bahia, que joga o ano todo. Eu compro uma da seleção pra usar apenas de quatro em quatro anos. É dinheiro jogado fora”, conta Zélia Mota, que estava na Avenida 7 procurando camisa do Brasil. “Eu amo Copa, mas já basta gastar com figurinha da Copa, né?”, completa.

O preço alto da camisa da seleção brasileira é explicado pelas próprias fabricantes como resultado de uma combinação de tecnologia, licenciamento oficial e materiais de desempenho. As versões mais caras, chamadas de “player issue”, “authentic” ou com tecnologias como Nike Dri-FIT ADV, usam tecidos mais leves, respiráveis e com zonas de ventilação estratégicas para ajudar na evaporação do suor e no conforto em alto rendimento. A Nike afirma que essas peças contam com engenharia avançada no tecido, perfurações e modelagem voltadas para desempenho esportivo, além de acabamento premium e produção mais complexa. Além disso, entram na conta os royalties pagos à Confederação Brasileira de Futebol, custos de marketing, contratos milionários e o peso simbólico da camisa da seleção, que virou também um item de moda e coleção.

Já a diferença entre a versão torcedor e a versão jogador está principalmente no material, no caimento e nos detalhes de construção. A camisa de jogador é a mesma usada em campo: mais justa ao corpo, mais leve, com tecido ultrafino, áreas de ventilação e escudos geralmente aplicados por termocolagem para reduzir peso. O escudo não é bordado e sua vida útil, apesar de mais cara, é menor.

A versão torcedor, também chamada de “stadium”, é feita pensando em conforto e durabilidade para uso casual, com tecido mais grosso, modelagem mais solta e acabamento menos técnico. Em fóruns e análises de consumidores, muita gente aponta que a versão jogador oferece melhor respirabilidade e sensação premium, enquanto a torcedor costuma durar mais no uso cotidiano e custa bem menos. Só esqueceram de perguntar o que o bolso do brasileiro acha disso.

Tags:

Seleção Brasileira Copa do Mundo 2026 Camisa da Seleção

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