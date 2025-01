O ASSUNTO

Se há algo que Trump não pode ser acusado, é de ser estelionatário eleitoral

Republicano cumpre promessa e começa a extraditar em massa imigrantes, entre eles, brasileiros

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 25 de janeiro de 2025 às 02:00

Donald Trump, presidente dos EUA Crédito: Reprodução

Se há algo que Donald Trump não pode ser acusado, é de estelionato eleitoral. Logo na primeira semana, o republicano já tratou de cumprir suas promessas de campanha. Nesta sexta-feira (24), o governo dos EUA declarou estado de emergência nacional na fronteira com o México e anunciou a prisão e deportação de 538 imigrantes em situação irregular. Trump promete realizar a maior deportação em massa da história do país. >

De acordo com o The New York Times, o presidente concedeu novos poderes aos agentes de imigração para “deportar rapidamente” imigrantes, incluindo aqueles beneficiados por programas humanitários implementados pelo governo anterior, do democrata Joe Biden. Desde sua posse, na última segunda-feira (20), as autoridades intensificaram buscas por imigrantes sem documentação regular.>

No Brasil, o impacto já é sentido. No Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, eram esperadas 158 pessoas, na noite desta sexta, deportadas vindo dos Estados Unidos. A Polícia Federal não informou a nacionalidade dos ocupantes, mas, segundo apurou o portal g1 com o Itamaraty, 88 são brasileiros. >

Trump afirmou que as deportações estão “indo muito bem” e que, em um primeiro momento, o foco é expulsar “criminosos e pessoas ruins”. As medidas já causam tensão nas relações dos EUA com países da América Latina. Já, nesta semana, Trump deixou claro o desprezo pela região.>

“Eles (América Latina) precisam muito mais de nós do que nós precisamos deles. Na verdade, não precisamos deles, e o mundo todo precisa de nós”, disse, ao ser questionado pela jornalista Raquel Krähenbühl, da GloboNews, sobre propostas de paz para a Guerra da Ucrânia elaboradas por China e Brasil. Trump afirmou desconhecer as iniciativas.>

Dos países da América Latina, o México é o mais ameaçado pelo presidente americano. Na campanha, o republicano prometeu impor uma tarifa de 25% sobre produtos mexicanos, caso o país não controle a imigração na fronteira entre os dois países. >

Economistas alertam que uma taxação como essa poderia levar o México a uma crise econômica imediata.>

As ações do governo Trump, no entanto, enfrentam resistência. O juiz John Coughenour, de um tribunal federal em Seattle, bloqueou temporariamente uma ordem executiva que pretendia eliminar o direito à cidadania para filhos de imigrantes nascidos nos EUA. “Essa ordem é flagrantemente inconstitucional. Francamente, tenho dificuldade em entender como membros da ordem dos advogados podem declarar que tal ordem é constitucional. Isso me deixa perplexo”.>

Reações críticas também vieram de líderes religiosos. Durante uma missa em Washington no dia seguinte à posse de Trump, a reverenda Mariann Edgar Budde, bispa da Diocese Episcopal de Washington, fez um apelo ao presidente, que estava presente na cerimônia. >

“Peço que tenha misericórdia das pessoas em nosso país que estão assustadas. Há crianças gays, lésbicas, transgênero, famílias democratas, republicanas, independentes - algumas que temem por suas vidas”, afirmou ela.>