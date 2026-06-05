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Bahia Farm Show aposta em sustentabilidade e amplia gestão de resíduos na edição de 2026

Evento em Luís Eduardo Magalhães deve reunir mais de 500 expositores, 1.400 marcas e público recorde

Estúdio Correio

Publicado em 5 de junho de 2026 às 05:00

Bahia Farm Show Crédito: Divulgação

A Bahia Farm Show 2026, que será realizada de 8 a 13 de junho, em Luís Eduardo Magalhães, anunciou, nesta terça-feira (2), que passou a integrar o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). A iniciativa corresponde a um conjunto de práticas e diretrizes voltadas ao manejo, descarte e destinação correta dos resíduos.

O evento, considerado o maior do setor de tecnologia agrícola e negócios do Norte de Nordeste, está em sua 20ª edição e tem a expectativa de receber mais de 162 mil visitantes, superando o número do ano anterior.

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Ao todo, o espaço conta com uma área total de 38 hectares, o equivalente a 380 mil metros quadrados, que inclui estacionamento com capacidade para 10 mil veículos. A feira também deve receber mais de 500 expositores, 850 estandes e 1.400 marcas, com potencial de gerar mais de 8 mil empregos diretos e indiretos.

Os ingressos custam R$ 35 e estão disponíveis. Produtores rurais podem acessar o evento por meio de entrada social, mediante doação de alimentos não perecíveis ou contribuição solidária. Caravanas de instituições de ensino e organizações sem fins lucrativos têm entrada gratuita, desde que realizem cadastro prévio.

De acordo com informações dos organizadores, a edição de 2026 tem um investimento estimado de cerca de R$ 180 milhões, que leva em consideração os aportes realizados pelas empresas e instituições presentes no local.