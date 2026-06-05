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Bahia Farm Show aposta em sustentabilidade e amplia gestão de resíduos na edição de 2026

Evento em Luís Eduardo Magalhães deve reunir mais de 500 expositores, 1.400 marcas e público recorde

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 5 de junho de 2026 às 05:00

Bahia Farm Show totaliza R$ 8,2 bilhões em negócios
Bahia Farm Show  Crédito: Divulgação

A Bahia Farm Show 2026, que será realizada de 8 a 13 de junho, em Luís Eduardo Magalhães, anunciou, nesta terça-feira (2), que passou a integrar o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). A iniciativa corresponde a um conjunto de práticas e diretrizes voltadas ao manejo, descarte e destinação correta dos resíduos.

O evento, considerado o maior do setor de tecnologia agrícola e negócios do Norte de Nordeste, está em sua 20ª edição e tem a expectativa de receber mais de 162 mil visitantes, superando o número do ano anterior.

Bahia Farm Show

Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação
Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação
Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação
Bahia Farm Show por Divulgação
Bahia Farm Show por Divulgação
Bahia Farm Show por Divulgação
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Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação

Ao todo, o espaço conta com uma área total de 38 hectares, o equivalente a 380 mil metros quadrados, que inclui estacionamento com capacidade para 10 mil veículos. A feira também deve receber mais de 500 expositores, 850 estandes e 1.400 marcas, com potencial de gerar mais de 8 mil empregos diretos e indiretos.

Os ingressos custam R$ 35 e estão disponíveis. Produtores rurais podem acessar o evento por meio de entrada social, mediante doação de alimentos não perecíveis ou contribuição solidária. Caravanas de instituições de ensino e organizações sem fins lucrativos têm entrada gratuita, desde que realizem cadastro prévio.

De acordo com informações dos organizadores, a edição de 2026 tem um investimento estimado de cerca de R$ 180 milhões, que leva em consideração os aportes realizados pelas empresas e instituições presentes no local. 

O projeto de cobertura do Bahia Farm Show 2026 é uma realização do jornal Correio, com patrocínio da AIBA.

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