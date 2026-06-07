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Bahia Farm Show leva quase 17 mil produtores e estudantes para conhecer inovações do agro

Programa de caravanas ganha reforço em 2026, enquanto feira amplia espaço dedicado à agricultura familiar em Luís Eduardo Magalhães

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 7 de junho de 2026 às 05:00

Caravanas Bahia Farm Show
Caravanas Bahia Farm Show Crédito: Divulgação

Caravanas de agricultores de pequeno e médio porte terão destaque na Bahia Farm Show 2026, que acontecerá entre os dias 08 e 13 de junho, na cidade de Luís Eduardo Magalhães. Segundo a organização da feira, o pavilhão da Agricultura Familiar foi reposicionado para a área em frente à entrada principal do evento, facilitando o acesso do público aos produtos expostos e ampliando a visibilidade do setor dentro da feira.

Ainda segundo os organizadores, a mudança de local está alinhada às diretrizes da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) de reforçar a inclusão da “agricultura de origem” no conceito “Somos um só” agro, assumido pela entidade como uma de suas bandeiras institucionais. Em 2025, o Programa de Caravanas, que busca ampliar a participação de pequenos e médios produtores e é coordenado pelo Instituto Aiba, reuniu 393 caravanas com mais de 16,9 mil participantes, vindos de 29 municípios e cinco estados.

Bahia Farm Show

Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação
Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação
Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação
Bahia Farm Show por Divulgação
Bahia Farm Show por Divulgação
Bahia Farm Show por Divulgação
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Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação

Para Israel Miguel, coordenador da iniciativa, além de aproximar produtores e estudantes de inovações do agro, as caravanas também criam oportunidades de negócios, ampliam o acesso ao crédito, ao relacionamento com empresas expositoras e à leitura prática das soluções apresentadas durante a feira.

"As caravanas cumprem um papel estratégico na difusão de tecnologia. Ao proporcionar contato direto com soluções, máquinas, insumos e práticas sustentáveis, o programa promove o intercâmbio de conhecimento e aproxima produtores e estudantes das principais tendências do setor", afirmou.

Os ingressos da feira, que está em sua 20ª edição, custam R$ 35 e estão disponíveis. No entanto, o acesso de produtores rurais pode ser feito por meio de entrada social, mediante doação de alimentos não perecíveis ou contribuição solidária. Caravanas de instituições de ensino e organizações sem fins lucrativos têm entrada gratuita, mediante cadastro prévio. Essas devem contar com acompanhamento de professores ou monitores e organizar roteiros voltados a conteúdos técnicos, inovação e práticas agrícolas.

O projeto de cobertura do Bahia Farm Show 2026 é uma realização do jornal Correio, com patrocínio da AIBA.

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