Bahia Farm Show leva quase 17 mil produtores e estudantes para conhecer inovações do agro

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Estúdio Correio
Publicado em 7 de junho de 2026 às 05:00
Caravanas de agricultores de pequeno e médio porte terão destaque na Bahia Farm Show 2026, que acontecerá entre os dias 08 e 13 de junho, na cidade de Luís Eduardo Magalhães. Segundo a organização da feira, o pavilhão da Agricultura Familiar foi reposicionado para a área em frente à entrada principal do evento, facilitando o acesso do público aos produtos expostos e ampliando a visibilidade do setor dentro da feira.
Ainda segundo os organizadores, a mudança de local está alinhada às diretrizes da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) de reforçar a inclusão da “agricultura de origem” no conceito “Somos um só” agro, assumido pela entidade como uma de suas bandeiras institucionais. Em 2025, o Programa de Caravanas, que busca ampliar a participação de pequenos e médios produtores e é coordenado pelo Instituto Aiba, reuniu 393 caravanas com mais de 16,9 mil participantes, vindos de 29 municípios e cinco estados.
Bahia Farm Show
Para Israel Miguel, coordenador da iniciativa, além de aproximar produtores e estudantes de inovações do agro, as caravanas também criam oportunidades de negócios, ampliam o acesso ao crédito, ao relacionamento com empresas expositoras e à leitura prática das soluções apresentadas durante a feira.
"As caravanas cumprem um papel estratégico na difusão de tecnologia. Ao proporcionar contato direto com soluções, máquinas, insumos e práticas sustentáveis, o programa promove o intercâmbio de conhecimento e aproxima produtores e estudantes das principais tendências do setor", afirmou.
Os ingressos da feira, que está em sua 20ª edição, custam R$ 35 e estão disponíveis. No entanto, o acesso de produtores rurais pode ser feito por meio de entrada social, mediante doação de alimentos não perecíveis ou contribuição solidária. Caravanas de instituições de ensino e organizações sem fins lucrativos têm entrada gratuita, mediante cadastro prévio. Essas devem contar com acompanhamento de professores ou monitores e organizar roteiros voltados a conteúdos técnicos, inovação e práticas agrícolas.
O projeto de cobertura do Bahia Farm Show 2026 é uma realização do jornal Correio, com patrocínio da AIBA.