PROGRAMA DE CARAVANAS

Bahia Farm Show leva quase 17 mil produtores e estudantes para conhecer inovações do agro

Programa de caravanas ganha reforço em 2026, enquanto feira amplia espaço dedicado à agricultura familiar em Luís Eduardo Magalhães

Estúdio Correio

Publicado em 7 de junho de 2026 às 05:00

Caravanas Bahia Farm Show Crédito: Divulgação

Caravanas de agricultores de pequeno e médio porte terão destaque na Bahia Farm Show 2026, que acontecerá entre os dias 08 e 13 de junho, na cidade de Luís Eduardo Magalhães. Segundo a organização da feira, o pavilhão da Agricultura Familiar foi reposicionado para a área em frente à entrada principal do evento, facilitando o acesso do público aos produtos expostos e ampliando a visibilidade do setor dentro da feira.

Ainda segundo os organizadores, a mudança de local está alinhada às diretrizes da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) de reforçar a inclusão da “agricultura de origem” no conceito “Somos um só” agro, assumido pela entidade como uma de suas bandeiras institucionais. Em 2025, o Programa de Caravanas, que busca ampliar a participação de pequenos e médios produtores e é coordenado pelo Instituto Aiba, reuniu 393 caravanas com mais de 16,9 mil participantes, vindos de 29 municípios e cinco estados.

Bahia Farm Show 1 de 6

Para Israel Miguel, coordenador da iniciativa, além de aproximar produtores e estudantes de inovações do agro, as caravanas também criam oportunidades de negócios, ampliam o acesso ao crédito, ao relacionamento com empresas expositoras e à leitura prática das soluções apresentadas durante a feira.

"As caravanas cumprem um papel estratégico na difusão de tecnologia. Ao proporcionar contato direto com soluções, máquinas, insumos e práticas sustentáveis, o programa promove o intercâmbio de conhecimento e aproxima produtores e estudantes das principais tendências do setor", afirmou.

Os ingressos da feira, que está em sua 20ª edição, custam R$ 35 e estão disponíveis. No entanto, o acesso de produtores rurais pode ser feito por meio de entrada social, mediante doação de alimentos não perecíveis ou contribuição solidária. Caravanas de instituições de ensino e organizações sem fins lucrativos têm entrada gratuita, mediante cadastro prévio. Essas devem contar com acompanhamento de professores ou monitores e organizar roteiros voltados a conteúdos técnicos, inovação e práticas agrícolas.