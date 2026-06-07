Onde tem forró raiz na Bahia? Veja as cidades baianas com mais atrações do gênero na grade de programação

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Moyses Suzart
Publicado em 7 de junho de 2026 às 05:00
O São João da Bahia segue sendo um dos maiores palcos da música nordestina, mas nem sempre o forró ocupa o espaço que sua tradição merece. Com a lamentável notícia de que não teríamos Flávio José em nenhum interior baiano este ano, resolvemos buscar os municípios que ainda apostam no gênero. Fizemos um filtro na grade de programações de 12 cidades com programação oficial da festa junina e alguns municípios fizeram questão de manter a sanfona no centro da festa, enquanto outras apostaram em uma programação mais diversificada. Entre os destaques, Santo Antônio de Jesus e Amargosa lideram o número de atrações genuinamente ligadas ao forró, com 11 artistas e bandas do gênero distribuídos ao longo dos festejos, seguida de Cruz das Almas e Senhor do Bonfim, ambas com 10 nomes. Destes pólos, apenas Amargosa não detalhou sua grade de programação até o fechamento da edição.
Na outra ponta, Mata de São João e Irecê aparecem com apenas quatro atrações de forró em suas grades divulgadas nos canais oficiais. Entre os artistas, o grande campeão de presenças será o cantor e compositor Dorgival Dantas, escalado em cinco cidades diferentes. Logo atrás aparecem Mastruz com Leite, Limão com Mel, Chambinho do Acordeon, João Gomes e Adelmário Coelho, todos figurando em quatro programações.
Sabemos que investir em forró durante o São João é preservar a identidade da festa que nasceu ao som da sanfona, do triângulo e da zabumba. Por isso apresentamos uma grade diferente abaixo: uma programação de onde terá forró genuíno, um filtro para quem faz questão do ritmo no seu período. Descubra onde o autêntico arrasta-pé ainda reina absoluto nos festejos juninos baianos:
Sexta - 19/06
Cruz das Almas - Só começa sábado
Senhor do Bonfim - Sem forró na programação
Santo Antônio de Jesus - Mestrinho e Orquestra Sanfônica
Mata de São João - Só começa sábado
Irecê - Dorgival Dantas
Jequié - Elba Ramalho, João Gomes e Encontro de sanfoneiros
Vitória da Conquista - Só começa sábado
Serrinha - Mastruz com Leite e Orquestra Sanfônica
Castro Alves - Só começa sábado
Conceição do Almeida - Só começa sábado
Itaberaba - Xinela de Couro
Feira de Santana - Só começa sábado
Sábado - 20/06
Cruz das Almas - Mestrinho e Jefinho Dias
Senhor do Bonfim - Cicinho de Assis
Santo Antônio de Jesus - Mastruz com Leite, Canários do Reino e Del Feliz
Mata de São João - Sem forró na programação
Irecê - Sem forró na programação
Jequié - Tarcísio do Acordeon e Limão com Mel
Vitória da Conquista - Dorgival Dantas e Tarcísio do Acordeon
Serrinha - Adelmário Coelho e Raí Saia Rodada
Castro Alves - Sem forró na programação
Conceição do Almeida - Canários do Reino
Itaberaba - João Gomes
Feira de Santana - Raí Saia Rodada e Caviar com Rapadura
Domingo - 21/06
Cruz das Almas - Calcinha Preta, Fulô de Mandacaru e Sarapatel Com Pimenta
Senhor do Bonfim - Dorgival Dantas, Henrique Sanfoneiro e João Gomes
Santo Antônio de Jesus - Estakazero
Mata de São João - Adelmário Coelho, Renno
Irecê - Waldonys
Jequié - Trio Forró + Eu
Vitória da Conquista - Targino Gondim
Serrinha - Limão com Mel e Xote Sertão
Castro Alves - Flor de Mandacaru e Seu Maxixe
Conceição do Almeida - Capitão Forró e Virgílio
Itaberaba - Luciano do Acordeon
Feira de Santana - Sem forró na programação
Segunda - 22/06
Cruz das Almas - Santanna e Acarajé com Camarão
Senhor do Bonfim - Alcymar Monteiro e Limão com Mel
Santo Antônio de Jesus - Sem forró na programação
Mata de São João - Elba Ramalho e Mastruz com Leite
Irecê - Sem forró na programação
Jequié - Adelmário Coelho
Vitória da Conquista - Cacau com Leite e Netinho do Forró
Serrinha - Alcymar Monteiro
Castro Alves - Sem forró na programação
Conceição do Almeida - Sem forró na programação
Itaberaba - Caviar com Rapadura
Feira de Santana - Alceu Valença e Forrozão das Antigas
Terça - 23/06
Cruz das Almas - João Gomes, Katia e Aduilio e Chambinho do Acordeon
Senhor do Bonfim - Flávio José, Irmãos do Forró e Tarcísio do Acordeon
Santo Antônio de Jesus - João Gomes e Flávio Leandro
Mata de São João - Dorgival Dantas
Irecê - Mestrinho
Jequié - Sem forró na programação
Vitória da Conquista - Sem forró na programação
Serrinha - Sem forró na programação
Castro Alves - Chambinho do Acordeon
Conceição do Almeida - Rasga Tanga, Raí Saia Rodada e Oswaldinho
Itaberaba - Adelmário Coelho
Feira de Santana - Limão com Mel
Quarta - 24/06
Cruz das Almas - Dorgival Dantas e Mastruz com Leite
Senhor do Bonfim - Sandrinho do Acordeon e Mastruz com Leite
Santo Antônio de Jesus - Dorgival Dantas, Solange Almeida e Chambinho do Acordeon
Mata de São João - Sem forró na programação
Irecê - Sem forró na programação
Jequié - Filomena Bagaceira
Vitória da Conquista - Flávio José
Serrinha - Sem forró na programação
Castro Alves - Trio Nordestino e Mastruz com Leite
Conceição do Almeida - Sem programação oficial
Itaberaba - Sem programação oficial
Feira de Santana - Sem programação oficial
O projeto São João 2026 é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.