SÃO JOÃO 2026

Onde tem forró raiz na Bahia? Veja as cidades baianas com mais atrações do gênero na grade de programação

Levantamento mostra quais municípios mantêm a sanfona no centro da festa e quais apostam em uma programação mais diversificada

Moyses Suzart

Publicado em 7 de junho de 2026 às 05:00

Santanna, o cantador Crédito: Divulgação

O São João da Bahia segue sendo um dos maiores palcos da música nordestina, mas nem sempre o forró ocupa o espaço que sua tradição merece. Com a lamentável notícia de que não teríamos Flávio José em nenhum interior baiano este ano, resolvemos buscar os municípios que ainda apostam no gênero. Fizemos um filtro na grade de programações de 12 cidades com programação oficial da festa junina e alguns municípios fizeram questão de manter a sanfona no centro da festa, enquanto outras apostaram em uma programação mais diversificada. Entre os destaques, Santo Antônio de Jesus e Amargosa lideram o número de atrações genuinamente ligadas ao forró, com 11 artistas e bandas do gênero distribuídos ao longo dos festejos, seguida de Cruz das Almas e Senhor do Bonfim, ambas com 10 nomes. Destes pólos, apenas Amargosa não detalhou sua grade de programação até o fechamento da edição.

Na outra ponta, Mata de São João e Irecê aparecem com apenas quatro atrações de forró em suas grades divulgadas nos canais oficiais. Entre os artistas, o grande campeão de presenças será o cantor e compositor Dorgival Dantas, escalado em cinco cidades diferentes. Logo atrás aparecem Mastruz com Leite, Limão com Mel, Chambinho do Acordeon, João Gomes e Adelmário Coelho, todos figurando em quatro programações.

Sabemos que investir em forró durante o São João é preservar a identidade da festa que nasceu ao som da sanfona, do triângulo e da zabumba. Por isso apresentamos uma grade diferente abaixo: uma programação de onde terá forró genuíno, um filtro para quem faz questão do ritmo no seu período. Descubra onde o autêntico arrasta-pé ainda reina absoluto nos festejos juninos baianos:

Confira programação de forró raiz

Sexta - 19/06

Cruz das Almas - Só começa sábado

Senhor do Bonfim - Sem forró na programação

Santo Antônio de Jesus - Mestrinho e Orquestra Sanfônica

Mata de São João - Só começa sábado

Irecê - Dorgival Dantas

Jequié - Elba Ramalho, João Gomes e Encontro de sanfoneiros

Vitória da Conquista - Só começa sábado

Serrinha - Mastruz com Leite e Orquestra Sanfônica

Castro Alves - Só começa sábado

Conceição do Almeida - Só começa sábado

Itaberaba - Xinela de Couro

Feira de Santana - Só começa sábado

Mastruz com Leite Crédito: Divulgação

Sábado - 20/06

Cruz das Almas - Mestrinho e Jefinho Dias

Senhor do Bonfim - Cicinho de Assis

Santo Antônio de Jesus - Mastruz com Leite, Canários do Reino e Del Feliz

Mata de São João - Sem forró na programação

Irecê - Sem forró na programação

Jequié - Tarcísio do Acordeon e Limão com Mel

Vitória da Conquista - Dorgival Dantas e Tarcísio do Acordeon

Serrinha - Adelmário Coelho e Raí Saia Rodada

Castro Alves - Sem forró na programação

Conceição do Almeida - Canários do Reino

Itaberaba - João Gomes

Feira de Santana - Raí Saia Rodada e Caviar com Rapadura

Elba Ramalho Crédito: Reprodução/Instagram

Domingo - 21/06

Cruz das Almas - Calcinha Preta, Fulô de Mandacaru e Sarapatel Com Pimenta

Senhor do Bonfim - Dorgival Dantas, Henrique Sanfoneiro e João Gomes

Santo Antônio de Jesus - Estakazero

Mata de São João - Adelmário Coelho, Renno

Irecê - Waldonys

Jequié - Trio Forró + Eu

Vitória da Conquista - Targino Gondim

Serrinha - Limão com Mel e Xote Sertão

Castro Alves - Flor de Mandacaru e Seu Maxixe

Conceição do Almeida - Capitão Forró e Virgílio

Itaberaba - Luciano do Acordeon

Feira de Santana - Sem forró na programação

João Gomes Crédito: Divulgação

Segunda - 22/06

Cruz das Almas - Santanna e Acarajé com Camarão

Senhor do Bonfim - Alcymar Monteiro e Limão com Mel

Santo Antônio de Jesus - Sem forró na programação

Mata de São João - Elba Ramalho e Mastruz com Leite

Irecê - Sem forró na programação

Jequié - Adelmário Coelho

Vitória da Conquista - Cacau com Leite e Netinho do Forró

Serrinha - Alcymar Monteiro

Castro Alves - Sem forró na programação

Conceição do Almeida - Sem forró na programação

Itaberaba - Caviar com Rapadura

Feira de Santana - Alceu Valença e Forrozão das Antigas

Terça - 23/06

Cruz das Almas - João Gomes, Katia e Aduilio e Chambinho do Acordeon

Senhor do Bonfim - Flávio José, Irmãos do Forró e Tarcísio do Acordeon

Santo Antônio de Jesus - João Gomes e Flávio Leandro

Mata de São João - Dorgival Dantas

Irecê - Mestrinho

Jequié - Sem forró na programação

Vitória da Conquista - Sem forró na programação

Serrinha - Sem forró na programação

Castro Alves - Chambinho do Acordeon

Conceição do Almeida - Rasga Tanga, Raí Saia Rodada e Oswaldinho

Itaberaba - Adelmário Coelho

Feira de Santana - Limão com Mel

Adelmário Coelho Crédito: Divulgação

Quarta - 24/06

Cruz das Almas - Dorgival Dantas e Mastruz com Leite

Senhor do Bonfim - Sandrinho do Acordeon e Mastruz com Leite

Santo Antônio de Jesus - Dorgival Dantas, Solange Almeida e Chambinho do Acordeon

Mata de São João - Sem forró na programação

Irecê - Sem forró na programação

Jequié - Filomena Bagaceira

Vitória da Conquista - Flávio José

Serrinha - Sem forró na programação

Castro Alves - Trio Nordestino e Mastruz com Leite

Conceição do Almeida - Sem programação oficial

Itaberaba - Sem programação oficial

Feira de Santana - Sem programação oficial