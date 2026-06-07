SÃO JOÃO 2026

Toca forró! Reunimos os maiores sucessos do ritmo junino raiz para você pegar estrada

Adicione nossa playlist no spotify com sucessos de Gonzagão, Calcinha Preta, Mastruz, entre outros. São mais de 16 horas de forozão puro.

Moyses Suzart

Publicado em 7 de junho de 2026 às 05:00

Toca forró! Crédito: Reprodução

Quer um guia junino musical com o forró puro, purinho? Pelo segundo ano seguido, o CORREIO oferece uma playlist com o melhor do ritmo nordestino que vai do pé de serra ao forró eletrônico, atualizado com o último volume de Dominguinho, com Jota.pê, João Gomes e Mestrinho. Dá para escutar no eterno engarrafamento nas estradas baianas, no Ferry ou até no interior, como esquente antes da festa principal. É uma Playlist no Spotify com 307 músicas e mais de 16 horas de puro forró. Nada de arrocha, axé ou sertanejo. Só forró autêntico. Uma dica: é mais gostoso escutar no modo aleatório, onde você pode escutar Asa Branca e, logo em seguida, ouvir o Risca Faca, de Aviões. Não tem como se entediar. Colocamos o QR code, mas tem o link também (aqui). Caso você queira escutar álbuns clássicos, reunimos abaixo álbuns que fizeram sucesso na história do ritmo e que vale escutar de maneira individual. Basta escanear o QR code. Toca, sanfoninha choradeira!

QR Code de nossa playlist do São João Crédito: Reprodução

Álbuns classicos para ouvir no São João

Luiz Gonzaga - 50 anos de chão (1987)

Difícil escolher um único disco do Rei do Baião. Mas em 1987, Gonzagão fez um compilado com os principais trabalhos ao longo da carreira. Tem de tudo este disco.

Luiz Gonzaga - Danado de bom (2003)

Uma produção que resgata o último show oficial de Gonzagão antes da aposentadoria, que foi ao ar na Rede Globo, em 1984. Convidados de peso como Elba Ramalho, Fagner e Dominguinhos.

Trio Nordestino - No meio das meninas (1969)

O primeiro grande sucesso da banda dominou o São João da época, ‘Procurando Tu’. O trio alcançou 1 milhão de cópias vendidas. Para quem quiser um compilado, vale conferir Grandes Sucessos, vol. 1, de 1996.

Toca forró! 1 de 17

Dominguinhos - Dominguinhos e convidados cantam Luiz Gonzaga - Vol 1 e 2 (1997)

Uma coleção para deixar entre os favoritos do Spotify. Não basta Dominguinhos, mas ainda tem convidados de peso relembrando as principais obras de Gonzagão.

Dominguinhos, Oswaldinho do Acordeon e Sivuca - Cada um belisca um pouco (2004)

Sem voz, mas com muita sanfona, quase uma orquestra. O trio de sanfoneiros faz um disco instrumental com clássicos do forró e releituras como Asa Branca.

Flávio José - Ao Vivo Sempre (1999)

Quem gosta mesmo de forró vai se arrepiar em todas as faixas. Um show ao vivo, o primeiro que virou álbum do artista, tem sucessos como Tareco e Mariola e Espumas ao vento.

Santanna, o Cantador - Xote Pé de Serra (2004)

Um dos maiores nomes do forró, Santanna fez um álbum que se basta. Os principais sucessos do cantor estão neste álbum, incluindo outros clássicos como A Natureza das Coisas, de Accioly Neto.

Sandro Becker - Vol 6 (1986)

Um disco pra quinta série nenhuma botar defeito. Clássicos como Julieta e Gatinho Angorá misturam letras de duplo sentido que nem o tradicional “lá ele” salva. Se quiser ampliar os estudos, procure também Genival Lacerda.

Elba Ramalho - O Grande Forró (1993)

Nesta obra, Elba junta os maiores sucessos de forró, entre outras músicas adaptadas no ritmo. Um clássico da maior cantora de forró que cantou ao lado de Gonzagão.

Adelmário Coelho - visita ao Trio Nordestino (2002)

O forrozeiro canta sucessos do trio, num estilo acústico que merece estar na playlist de qualquer um que goste de forró.

Mastruz com Leite - Ao Vivo, Vol. 1 (1997)

Está, sem dúvida, entre os discos de forró eletrônico mais completos que já existiram no Nordeste. Todos os sucessos, até naquela época, estão neste álbum eletrizante.

Magníficos - Fonte dos desejos (1997)

Esse disco machuca, pai. Um forró romântico que você se apaixona mesmo não se apaixonando por ninguém. Uma pedrada: “Me deu amor,me deu prazer, foi bom demais…”

Calcinha Preta - Você não vale nada (2009)

Difícil escolher quais os melhores volumes da banda, que deve ter mais disco que filmes do James Bond. Mas esse é um clássico e um dos mais vendidos.

Aviões do Forró - Ao Vivo (2005)

Um clássico com os principais sucessos da banda, como Risca Faca e Olha a Barriguinha. É só escutar este álbum que a latinha da cerveja abre sozinha.

Falamansa - Deixa entrar (2000)

Uma das únicas bandas de forró fora do Nordeste que deixaram sua marca, este álbum é um clássico do forró. Não pode ficar de fora.

Jota.pê, João Gomes e Mestrinho - Dominguinho - Vol 1 e 2 (2025 e 2026)

Uma prova viva que o forró pode ser reinventado sem perder suas raízes. Este trio, sem dúvida, trouxe o forró novamente para as paradas de sucesso. Vale escutar os dois volumes.

Chiclete com Banana - no forró (1992)

Sim, o Chicletão tem um álbum só com músicas juninas. É um clássico que mistura forró com galope e um tempero de axé.