Bahia Farm Show terá solenidade de abertura com presença de autoridades e representantes do setor agrícola

Ato acontece na segunda-feira (10), às 10h

Da Redação

Publicado em 7 de junho de 2024 às 17:23

Bahia Farm Show totaliza R$ 8,2 bilhões em negócios Crédito: Divulgação

Em um ano marcado pela consolidação, como uma das maiores do Brasil, a Bahia Farm Show fará a solenidade de abertura oficial, com a presença de autoridades políticas e representantes do setor agrícola, nesta segunda-feira (10), às 10h. Com a feira em estágio final de montagem, os portões estarão abertos para que os convidados, imprensa, expositores, produtores e população em geral possam acompanhar a solenidade, em palco montado na praça central, do Complexo Bahia Farm, em Luís Eduardo Magalhães (BA).

A cerimônia que marcará o início da 18ª edição do evento será conduzida pelo presidente da Bahia Farm Show e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Odacil Ranzi, que estará ao lado dos produtores rurais, representantes de empresas expositores e representantes do poder público, entidades ligadas ao agronegócio regional.

Na terça-feira (11), uma missa solene, às 7h30, abrirá as atividades da Bahia Farm Show, sendo inaugurada também a capela na área central do complexo. Os portões ficarão abertos para acesso gratuito para a visitação na área do complexo, até às 12h. A programação da Bahia Farm Show continua, às 12h, no auditório da sede da Aiba, com o lançamento do Plano ABC+ Bahia (2020-2030), e o tradicional Fórum de Abertura, que trará como tema principal “Uso e Monitoramento do Aquífero Urucuia para uma melhor gestão das águas”. A programação no primeiro dia de evento segue com visitas, palestras e rodadas de negócios até às 19h.

Bilheteria – Para quem quiser garantir o ingresso, de forma antecipada, para conferir as novidades em tecnologia agrícola, pode acessar o site oficial www.bahiafarmshow.com.br ou https://ingresso.wiesoo.com/. Ao adquirir, de forma antecipada o ingresso, no valor de 25 reais, os visitantes terão acesso ágil e sem filas ao complexo da Bahia Farm Show, basta apenas apresentar o QR Code (digital pelo celular ou impresso previamente) nas catracas eletrônicas. Já tradição do evento, parte do valor será revertido para o Hospital do Oeste (HO), maior unidade pública de saúde da região Oeste da Bahia. A Bahia Farm Show seguirá funcionando diariamente até sábado (15), das 9h às 19h.