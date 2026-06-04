VEJA QUAIS

Esfriou: quatro cidades da Bahia registram temperatura mínima de 15º

Inmet emitiu alerta de queda de temperatura para a Bahia e mais 12 estados

Maysa Polcri

Publicado em 4 de junho de 2026 às 13:51

Vitória da Conquista, na Bahia Crédito: Divulgação/Prefeitura

A chegada de uma frente fria já provoca queda nas temperaturas em diversas regiões da Bahia. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com referência desta quarta-feira (3), mostram que quatro cidades baianas registraram temperaturas mínimas próximas dos 15°C, figurando entre as mais frias do Nordeste.

De acordo com o levantamento, Vitória da Conquista teve a menor temperatura do estado, com 15,3°C. Em seguida aparecem Correntina, com 15,4°C, Lençóis, com 15,6°C, e Luís Eduardo Magalhães, com 15,7°C. No ranking nacional, a menor temperatura do Nordeste registrada foi em Arco Verde, em Pernambuco, com 13,8°C.

Veja previsão do tempo até domingo (7) 1 de 5

O cenário de frio deve continuar nos próximos dias. O Inmet emitiu um alerta de perigo potencial para declínio de temperatura em áreas da Bahia e de outros 12 estados brasileiros, além do Distrito Federal. O aviso começou à meia-noite desta quinta-feira (4) e segue válido até as 12h de sábado (6).

Segundo o órgão, a passagem de uma frente fria pode provocar queda entre 3°C e 5°C nas temperaturas, com leve risco à saúde, especialmente para pessoas mais vulneráveis ao frio.

Na Bahia, o alerta abrange municípios das regiões Centro-Sul, Centro-Norte, Sul, Nordeste Baiano, Vale São-Franciscano, Extremo Oeste e também a Região Metropolitana de Salvador.

Além da Bahia, o aviso inclui áreas de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Piauí e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal.

A mudança nas condições climáticas ocorre devido ao avanço de uma frente fria pelo país, fenômeno que também tem provocado aumento da nebulosidade, chuvas e ventos mais intensos em diversas regiões.

Em Salvador, a frente fria já influencia o tempo e mantém a previsão de chuva moderada a forte até esta sexta-feira (5). Apesar da perda gradual de intensidade do sistema durante o fim de semana, a expectativa é de que ainda ocorram pancadas de chuva isoladas entre sábado (6) e domingo (7).