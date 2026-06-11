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Frio de 12 °C coloca 'capital do biscoito' como a cidade mais fria do Nordeste

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta quarta-feira (10)

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de junho de 2026 às 05:30

Vitória da Conquista Crédito: Divulgação/ PMVC

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a "Suíça Baiana" marcou 12,9 °C nesta quarta-feira (10). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 14,1 °C.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia 1 de 8

Na segunda posição do ranking está outra cidade da Bahia: Correntina, no oeste baiano, conhecida pelas águas de suas cachoeiras e grutas, marcou 15,2 °C. Na terceira posição a Bahia volta aparecer com Luís Eduardo Magalhães, também no oeste, que registrou a temperatura mínima de 15,3°C.

Correntina 1 de 12