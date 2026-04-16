VIOLÊNCIA

Homem mata irmão após briga por bagunça dentro de casa na Bahia

Crime ocorreu dentro da casa da família na cidade de Brumado

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de abril de 2026 às 07:27

Departamento de Polícia Técnica - Imagem meramente ilustrativa Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

Um homem de 22 anos foi morto a tiros na cidade de Brumado, no centro-sul da Bahia, na manhã desta quarta-feira (15). Ele foi baleado pelo próprio irmão após uma briga por conta da bagunça dentro de casa, segundo a polícia.

O crime ocorreu por volta das 7h30, na residência da família, localizada no bairro Vila Presidente Vargas. A vítima, identificada com o Valdir José Meira Araújo, foi encontrada por policiais do 24º Batalhão da Polícia Militar deitada em uma das camas, com ferimentos nas costas e na perna.

De acordo com o relato da mãe da vítima aos policiais militares, o autor dos disparos seria o outro filho. O crime teria sido motivado por um desentendimento entre os irmãos devido à “bagunça” no interior da casa. Após os disparos, o suspeito fugiu do local.

A vítima, que ainda apresentava sinais vitais, recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos.