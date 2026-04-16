Homem mata irmão após briga por bagunça dentro de casa na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 16 de abril de 2026 às 07:27
Um homem de 22 anos foi morto a tiros na cidade de Brumado, no centro-sul da Bahia, na manhã desta quarta-feira (15). Ele foi baleado pelo próprio irmão após uma briga por conta da bagunça dentro de casa, segundo a polícia.
O crime ocorreu por volta das 7h30, na residência da família, localizada no bairro Vila Presidente Vargas. A vítima, identificada com o Valdir José Meira Araújo, foi encontrada por policiais do 24º Batalhão da Polícia Militar deitada em uma das camas, com ferimentos nas costas e na perna.
De acordo com o relato da mãe da vítima aos policiais militares, o autor dos disparos seria o outro filho. O crime teria sido motivado por um desentendimento entre os irmãos devido à “bagunça” no interior da casa. Após os disparos, o suspeito fugiu do local.
A vítima, que ainda apresentava sinais vitais, recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos.
O suspeito foi preso.