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Homem mata irmão após briga por bagunça dentro de casa na Bahia

Crime ocorreu dentro da casa da família na cidade de Brumado

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de abril de 2026 às 07:27

Corpo passou por perícia do Departamento de Polícia Técnica
Departamento de Polícia Técnica - Imagem meramente  ilustrativa Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

Um homem de 22 anos foi morto a tiros na cidade de Brumado, no centro-sul da Bahia, na manhã desta quarta-feira (15). Ele foi baleado pelo próprio irmão após uma briga por conta da bagunça dentro de casa, segundo a polícia.

O crime ocorreu por volta das 7h30, na residência da família, localizada no bairro Vila Presidente Vargas. A vítima, identificada com o Valdir José Meira Araújo, foi encontrada por policiais do 24º Batalhão da Polícia Militar deitada em uma das camas, com ferimentos nas costas e na perna.

De acordo com o relato da mãe da vítima aos policiais militares, o autor dos disparos seria o outro filho. O crime teria sido motivado por um desentendimento entre os irmãos devido à “bagunça” no interior da casa. Após os disparos, o suspeito fugiu do local.

A vítima, que ainda apresentava sinais vitais, recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito foi preso. 

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