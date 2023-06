Homofobia em hospital: vereador de Feira pede convocação de médicos para 'dar explicação'

Após a repercussão do caso de homofobia contra um médico no Hospital da Mulher, em Feira de Santana, durante uma consulta ginecológica no domingo (5), o vereador pelo município Edvaldo Lima (MDB) apresentou à Câmara de Vereadores, nesta terça (6), um requerimento que solicita a convocação do diretor-médico Francisco Mota e dos médicos Carlos da Costa Lino e Phelipe Balbi Martins, para 'dar explicação' sobre o ocorrido.